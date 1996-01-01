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Транспортная группа FESCO выпустит облигации на 6 млрд руб.
Совладелец транспортной группы FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ изыскивает средства для решения долговых проблем группы. Вслед за займами в банках и распродажей флота пришел черед выпуска облигаций.
Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головное предприятие FESCO) принял решение о размещении двух выпусков биржевых облигаций объемом 3 млрд руб. каждый, говорится в сообщениях компании. Срок обращения облигаций серии БО-01 и БО-02 составит 3 года. Бонды номиналом 1 тыс. руб. планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ.
"Выпуск биржевых облигаций для нас один из возможных инструментов рефинансирования краткосрочной задолженности, которым мы можем воспользоваться, если возникнет такая необходимость", - сообщил вице-президент группы FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН. По его словам, общий долг группы на конец 2009 г. составил порядка $800 млн.
Отметим, что в конце прошлого года FESCO продала китайскому оператору Shandong International Transport Co (SITC) три однотипных судна вместимостью 1 016 TEU (эквивалент 20-футового контейнера): Kapitan Konev (1995 г. постройки), Kapitan Byankin и Yuriy Ostroskiy (оба - 1994 г. постройки) за $11 млн. Проданы также два контейнеровоза, находившиеся во фрахте у третих компаний. Два - одинаковой вместимости: 1 118 TEU FESCO Aleut и FESCO Altay (2005 г. и 2007 г. постройки соответственно), неназванному немецкому покупателю за $27 млн.
Также были аннулированы все заказы на польской верфи. Правда, в этом случае ситуация сыграла на руку ДВМП: не пароходство отменило заказ (попали бы на большие деньги), а верфь обанкротили и закрыли по решению Евросоюза. Они еще остались должны ДВМП.
По мнению агентства Infranews, это принесло FESCO почти $40 млн живых денег и избавило от значительных расходов на текущий год, связанных с приемом новых контейнеровозов. В компании утверждают, что могут перейти к стандарнтой пропорции 1 к 1 собственных и фрахтованных судов, вместо нынешних 10 к 1.
Как уже сообщал "ЗР", 16 декабря 2009 г. совет директоров Европейского Банка реконструкции и развития проголосовал за выдачу FESCO кредита в размере $100 млн долларов. Как сообщил пресс-центр компании, "привлечение этого займа не приведет к увеличению долговой нагрузки, средства будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности".
Ранее ДВМП пыталось взять кредит на сумму 2,5 млрд руб. у ВТБ. Банк ссудить средства отказался, даже несмотря на обещанные госгарантии. Дело в том, что FESCO, как писал об этой истории "Коммерсант", "оказалась не в состоянии выполнить требование Минфина о передаче банку в залог необремененных активов на 1,25 млрд руб.".
В ноябре 2009 г. Сергей Генералов обратился к замминистра экономического развития Олегу САВЕЛЬЕВУ с просьбой изменить схему выдачи госгарантий. "На сегодняшний день ДВМП не располагает достаточным размером необремененных активов, которые могут быть использованы для обеспечения обязательств по кредиту ВТБ", - отмечал в нем президент FESCO, добавляя, что такая возможность появится у ДВМП только в январе-феврале 2010 г. Стоит отметить, что в начале текущего года FESCO демонстрирует положительную динамику. Так, объем контейнерных перевозок группы по системе РЖД в январе-феврале вырос на 27%, до 13,3 тыс. TEU. Правда, у конкурента FESCO, ООО "Восточная стивидорная компания" (оператор контейнерного терминала в порту Восточный), рост еще более внушителен - в 3 раза, до 9,2 тыс. TEU.
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