www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Малый и средний бизнес узнает свой потенциал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В начале будущего года работников малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей Приморского края посчитают. Это произойдет в рамках сплошного статистического наблюдения, или экономической переписи малого и среднего бизнеса. И если малые предприятия уже однажды переписывали - 10 лет назад, - то для индивидуальных предпринимателей это совершенно новая процедура. Приморскстат уже начинает подготовку к этому мероприятию.

С чем связано такое внимание к малому бизнесу, на какие вопросы предстоит ему ответить и какие результаты это принесет в итоге, - об этом "ЗР" рассказала заместитель руководителя Приморскстата Марина КАРПОВА.

- Марина Ивановна, для чего нужна эта перепись?

- Она позволит идентифицировать индивидуальных предпринимателей по типам предприятий, уточнить виды экономической деятельности, которыми они фактически занимаются, и получить комплексную и очень подробную характеристику экономической деятельности сектора малого предпринимательства в целом, в том числе по показателям, которые не поддаются измерению другими способами (например, по инвестициям в основной капитал). Кроме того, результаты переписи позволят более точно прогнозировать состояние экономики, а это уже другое качество оценок ВРП.

- Кто попадает под категорию объекта переписи?

- Это юридические лица - коммерческие организации и потребительские кооперативы, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также фермерские хозяйства. По средним предприятиям информация будет формироваться на основе действующих статистических форм.

- Участие в данном обследовании - обязанность или право?

- Обязанность. В противном случае предприятие или индивидуальный предприниматель будут нести административную ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях.

- Какие конкретно сведения будут интересовать Приморскстат?

- Среди перечня вопросов - структура уставного капитала, применяемые виды налогообложения, численность и заработная плата работников, оказание платных услуг населению, производство промышленной и сельхозпродукции, основные фонды и инвестиции в основной капитал, а также показатели инновационной деятельности. Ответы на них покажут состояние всего сектора малого и среднего предпринимательства во всем его многообразии.

- Бизнес вряд ли обрадуется такому пристальному вниманию.

- Мы понимаем, что придется проводить большую информационно-разъяснительную работу. На сайте Росстата уже сейчас существует специальный раздел, где можно ознакомиться с законодательными и нормативными актами предстоящей переписи, программой работ, формами сплошного наблюдения и другими материалами. По мере принятия новых документов информация будет обновляться. Предприниматели должны знать о целях и задачах этой переписи, правовой обязанности участия и возможных санкциях в случае отказа, а также гарантиях и механизмах соблюдения конфиденциальности в отношении представленной информации.

Кроме того, эта перепись нужна и самому бизнесу. Она позволит вскрыть проблемы, с которыми сталкивается предпринимательство, и принять действенные меры для их устранения.

- Как осуществляется подготовка к переписи?

- Перечень субъектов будет сформирован на основе статистического регистра. Для его актуализации территориальный орган Федеральной налоговой службы в срок до 1 сентября 2010 г. должен предоставить нам перечень налогоплательщиков, сдающих налоговую отчетность. К декабрю мы должны сформировать пакет документов для каждого малого предприятия и индивидуального предпринимателя, включающего именные машиночитаемые бланки сплошного наблюдения и указания по их заполнению. А в январе 2011 г. все эти документы должны дойти до респондентов. В это же время на сайте Приморскстата будут размещены электронные версии форм и программные средства их заполнения в режиме on-line.

Следующий этап - прием форм наблюдения от респондентов и подготовка полученных данных к автоматизированной обработке. Первые предварительные итоги появятся в декабре 2011 г., окончательные - в июне 2012 г. Данные сплошного обследования необходимы для построения таблиц "затраты-выпуск", аналогично межотраслевому балансу в советское время. Также на их основе будут разработаны социальные проекты и актуальные для предпринимательства федеральные программы.

- Как часто будут проводиться такие обследования?

- Согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" сплошные статистические наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства будут проводиться один раз в пять лет.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru