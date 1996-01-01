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Малый и средний бизнес узнает свой потенциал
В начале будущего года работников малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей Приморского края посчитают. Это произойдет в рамках сплошного статистического наблюдения, или экономической переписи малого и среднего бизнеса. И если малые предприятия уже однажды переписывали - 10 лет назад, - то для индивидуальных предпринимателей это совершенно новая процедура. Приморскстат уже начинает подготовку к этому мероприятию.
С чем связано такое внимание к малому бизнесу, на какие вопросы предстоит ему ответить и какие результаты это принесет в итоге, - об этом "ЗР" рассказала заместитель руководителя Приморскстата Марина КАРПОВА.
- Марина Ивановна, для чего нужна эта перепись?
- Она позволит идентифицировать индивидуальных предпринимателей по типам предприятий, уточнить виды экономической деятельности, которыми они фактически занимаются, и получить комплексную и очень подробную характеристику экономической деятельности сектора малого предпринимательства в целом, в том числе по показателям, которые не поддаются измерению другими способами (например, по инвестициям в основной капитал). Кроме того, результаты переписи позволят более точно прогнозировать состояние экономики, а это уже другое качество оценок ВРП.
- Кто попадает под категорию объекта переписи?
- Это юридические лица - коммерческие организации и потребительские кооперативы, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также фермерские хозяйства. По средним предприятиям информация будет формироваться на основе действующих статистических форм.
- Участие в данном обследовании - обязанность или право?
- Обязанность. В противном случае предприятие или индивидуальный предприниматель будут нести административную ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях.
- Какие конкретно сведения будут интересовать Приморскстат?
- Среди перечня вопросов - структура уставного капитала, применяемые виды налогообложения, численность и заработная плата работников, оказание платных услуг населению, производство промышленной и сельхозпродукции, основные фонды и инвестиции в основной капитал, а также показатели инновационной деятельности. Ответы на них покажут состояние всего сектора малого и среднего предпринимательства во всем его многообразии.
- Бизнес вряд ли обрадуется такому пристальному вниманию.
- Мы понимаем, что придется проводить большую информационно-разъяснительную работу. На сайте Росстата уже сейчас существует специальный раздел, где можно ознакомиться с законодательными и нормативными актами предстоящей переписи, программой работ, формами сплошного наблюдения и другими материалами. По мере принятия новых документов информация будет обновляться. Предприниматели должны знать о целях и задачах этой переписи, правовой обязанности участия и возможных санкциях в случае отказа, а также гарантиях и механизмах соблюдения конфиденциальности в отношении представленной информации.
Кроме того, эта перепись нужна и самому бизнесу. Она позволит вскрыть проблемы, с которыми сталкивается предпринимательство, и принять действенные меры для их устранения.
- Как осуществляется подготовка к переписи?
- Перечень субъектов будет сформирован на основе статистического регистра. Для его актуализации территориальный орган Федеральной налоговой службы в срок до 1 сентября 2010 г. должен предоставить нам перечень налогоплательщиков, сдающих налоговую отчетность. К декабрю мы должны сформировать пакет документов для каждого малого предприятия и индивидуального предпринимателя, включающего именные машиночитаемые бланки сплошного наблюдения и указания по их заполнению. А в январе 2011 г. все эти документы должны дойти до респондентов. В это же время на сайте Приморскстата будут размещены электронные версии форм и программные средства их заполнения в режиме on-line.
Следующий этап - прием форм наблюдения от респондентов и подготовка полученных данных к автоматизированной обработке. Первые предварительные итоги появятся в декабре 2011 г., окончательные - в июне 2012 г. Данные сплошного обследования необходимы для построения таблиц "затраты-выпуск", аналогично межотраслевому балансу в советское время. Также на их основе будут разработаны социальные проекты и актуальные для предпринимательства федеральные программы.
- Как часто будут проводиться такие обследования?
- Согласно Федеральному закону "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" сплошные статистические наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства будут проводиться один раз в пять лет.
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