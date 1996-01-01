Порт "Ванино" начинает восстанавливать грузовую базу

ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") в январе-феврале 2010 г. увеличило перевалку грузов на 10,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2009 г. - до 867 тыс. тонн, сообщила "ЗР" Наталья СТЕФАШИНА.

В январе-феврале порт перегрузил 417,9 тыс. тонн экспортных грузов (рост на 16,1%), в том числе 211,6 тыс. лесных грузов, 166,1 тыс. тонн угля и 40,2 тыс. тонн цветных металлов. Объем импортных грузов вырос на 9,4% - до 198,2 тыс. тонн. В том числе импорт глинозема составил 197,9 тыс. тонн.