Перспективные экологи пройдут стажировку на "Балтике"

На прошлой неделе в хабаровском филиале компании "Балтика" отметили Всемирный день водных ресурсов. На экологической конференции подвели итоги конкурса среди студентов вузов Хабаровска, обучающихся по экологическим специальностям, которые предоставили работы на тему сохранения водных ресурсов Земли. Победители получили возможность пройти стажировку на заводе "Балтика" в столице ДФО.

Досье 22 марта - Всемирный день воды (Всемирный день водных ресурсов). Решение отмечать его именно в этот день принято в 1992 г. в Рио-де-Жанейро в рамках проводимой ООН конференции "Охрана окружающей среды и развитие ООН". В этот день в разных странах проходят различные научные и праздничные мероприятия.

Хабаровский филиал компании "Балтика" уже в пятый раз провел ежегодную экологическую конференцию во Всемирный день водных ресурсов. Традиционно, в торжественный день здесь оказались профессионалы своего дела: эксперты-экологи из Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю, регионального Амурского бассейно-водного управления, краевого Управления охраны окружающей среды и Центра права окружающей среды, а также представители прессы.

Однако главным событием в этот раз на "Балтике" стало то, что на предприятии появились еще и будущие специалисты-экологи. Дело в том, что программу конференции в 2010 г. расширили: предприятие совместно с Тихоокеанским государственным университетом и Дальневосточным государственным гуманитарным университетом провело конкурс "Перспективный эколог", и в День воды состоялось награждение лучших его участников.

Первое место занял студент ТОГУ Евгений ВЕДЕНИН, его работа на тему "Обеззараживание сточных вод МУП "Водоканал" г. Хабаровск" признана лучшей. Лавры второго места получила Наталья ЮРИЦИНА, также студентка Тихоокеанского государственного университета, с работой "Обеспечение экологической безопасности при технической эксплуатации флота ФГУ "Амурводпуть" на ВВП Амурского бассейна". Третьего места удостоен студент Дальневосточного государственного гуманитарного университета Владимир ДЕВЯТИКОВ, который подготовил работу на тему "Экологическая оценка современного состояния р. Куегды" (Николаевск-на-Амуре). Будущие экологи получили не только дипломы победителей, но и возможность стажировки по своей специальности на заводе "Балтика-Хабаровск".

Предложение для студентов весьма заманчивое, поскольку известно, что это предприятие использует современные технологии для сохранения окружающей среды. Например, в конце 2009 г. на заводе была введена в эксплуатацию гелиосистема (система солнечных батарей), энергия от работы которой используется для отопления спортивно-оздоровительного комплекса завода и подогрева воды в нем. Филиал компании "Балтика" с этим инновационным проектом вошел в тройку победителей конкурса "ЭкоЛидер".

Напомним, что еще в 2007 г. на хабаровском предприятии был реализован крупный проект по сжиганию биогаза. Работа горелочного устройства нового поколения позволяет не только снизить затраты на выработку тепловой энергии, но и уменьшить влияние действующего предприятия на окружающую среду. Также в хабаровском филиале "Балтики" внедрили усовершенствованную систему кондиционирования помещений с использованием воды из артезианских скважин.

На церемонии награждения победителей конкурса студентов инженер-эколог филиала "Балтика-Хабаровск" Наталья ЧЕРНЕНКО подчеркнула: "Экологическая ответственность - один из принципов ведения бизнеса компании "Балтика"". Также она выразила надежду, что будущие специалисты, обучающиеся в вузах Хабаровска, внесут достойную лепту в сохранение экологического потенциала Дальнего Востока.