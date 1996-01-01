Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Перспективные экологи пройдут стажировку на "Балтике"
На прошлой неделе в хабаровском филиале компании "Балтика" отметили Всемирный день водных ресурсов. На экологической конференции подвели итоги конкурса среди студентов вузов Хабаровска, обучающихся по экологическим специальностям, которые предоставили работы на тему сохранения водных ресурсов Земли. Победители получили возможность пройти стажировку на заводе "Балтика" в столице ДФО.
Досье22 марта - Всемирный день воды (Всемирный день водных ресурсов). Решение отмечать его именно в этот день принято в 1992 г. в Рио-де-Жанейро в рамках проводимой ООН конференции "Охрана окружающей среды и развитие ООН". В этот день в разных странах проходят различные научные и праздничные мероприятия.
Хабаровский филиал компании "Балтика" уже в пятый раз провел ежегодную экологическую конференцию во Всемирный день водных ресурсов. Традиционно, в торжественный день здесь оказались профессионалы своего дела: эксперты-экологи из Управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю, регионального Амурского бассейно-водного управления, краевого Управления охраны окружающей среды и Центра права окружающей среды, а также представители прессы.
Однако главным событием в этот раз на "Балтике" стало то, что на предприятии появились еще и будущие специалисты-экологи. Дело в том, что программу конференции в 2010 г. расширили: предприятие совместно с Тихоокеанским государственным университетом и Дальневосточным государственным гуманитарным университетом провело конкурс "Перспективный эколог", и в День воды состоялось награждение лучших его участников.
Первое место занял студент ТОГУ Евгений ВЕДЕНИН, его работа на тему "Обеззараживание сточных вод МУП "Водоканал" г. Хабаровск" признана лучшей. Лавры второго места получила Наталья ЮРИЦИНА, также студентка Тихоокеанского государственного университета, с работой "Обеспечение экологической безопасности при технической эксплуатации флота ФГУ "Амурводпуть" на ВВП Амурского бассейна". Третьего места удостоен студент Дальневосточного государственного гуманитарного университета Владимир ДЕВЯТИКОВ, который подготовил работу на тему "Экологическая оценка современного состояния р. Куегды" (Николаевск-на-Амуре). Будущие экологи получили не только дипломы победителей, но и возможность стажировки по своей специальности на заводе "Балтика-Хабаровск".
Предложение для студентов весьма заманчивое, поскольку известно, что это предприятие использует современные технологии для сохранения окружающей среды. Например, в конце 2009 г. на заводе была введена в эксплуатацию гелиосистема (система солнечных батарей), энергия от работы которой используется для отопления спортивно-оздоровительного комплекса завода и подогрева воды в нем. Филиал компании "Балтика" с этим инновационным проектом вошел в тройку победителей конкурса "ЭкоЛидер".
Напомним, что еще в 2007 г. на хабаровском предприятии был реализован крупный проект по сжиганию биогаза. Работа горелочного устройства нового поколения позволяет не только снизить затраты на выработку тепловой энергии, но и уменьшить влияние действующего предприятия на окружающую среду. Также в хабаровском филиале "Балтики" внедрили усовершенствованную систему кондиционирования помещений с использованием воды из артезианских скважин.
На церемонии награждения победителей конкурса студентов инженер-эколог филиала "Балтика-Хабаровск" Наталья ЧЕРНЕНКО подчеркнула: "Экологическая ответственность - один из принципов ведения бизнеса компании "Балтика"". Также она выразила надежду, что будущие специалисты, обучающиеся в вузах Хабаровска, внесут достойную лепту в сохранение экологического потенциала Дальнего Востока.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов