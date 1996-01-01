Через границу - по "зеленому коридору"

В Хабаровске состоялась конференция, на которой компании, банкиры и представители Федеральной таможенной службы обсудили нововведения в законодательстве о внешне-экономической деятельности. Речь шла о новых способах оплаты пошлин. Эти правила должны сделать оформление грузов более оперативным и удобным.

Изменения в Таможенном кодексе вступили в силу с 1 октября 2009 г. Теперь оплата различных пошлин и сборов наличными на таможенном посту возможна только для физических лиц. А вот компании отныне могут производить все расчеты только безналичным путем.

Поэтому было решено создать таможенную платежную систему "Зеленый коридор", а все операции в этой системе производить с помощью пластиковых банковских карт.

"Преимущества такого способа расчетов очевидны, - говорит представитель компании ООО "Таможенные платежные системы" Владимир СИНЕВ, - ведь зачастую при переходе через границу возможна корректировка стоимости груза и, соответственно, пошлины. Поэтому раньше предпринимателю приходилось обращаться в банк, производить доплату. Это не всегда удобно. Теперь он может доплатить недостающую сумму прямо на посту через специальный терминал, используя пластиковую карту". Расчеты можно контролировать в режиме реального времени с помощью сообщений, получаемых на персональный компьютер или мобильный телефон".

Одним из тех, кто выпускает карту "Зеленый коридор", стал банк "Возрождение". Хабаровский филиал банка выступил организатором конференции.

"Конечно, данная платежная система интересна в первую очередь активным участникам ВЭД, тем, кто часто имеет дело с таможенными органами, - рассказывает управляющий Хабаровским филиалом банка "Возрождение" Глеб КЛИМЕНКО. - Тут важна оперативность. Вы пришли на таможенный пункт, расплатились по карте в терминале. Чек, который выдает вам терминал, считается свидетельством фактического поступления денежных средств в федеральный бюджет. Поэтому выпуск груза осуществляется сразу по предъявлении этого чека. Задержка на таможне минимальна, буквально несколько часов, бизнесмену не надо в случае чего тратиться на аренду складов временного хранения".

Участники конференции обратили внимание и на надежность системы "Зеленый коридор". "Здесь невозможно "потерять" совершенный платеж из-за операционных ошибок, исключены мошенничество и коррупционные проявления. Кроме того, держатели пластиковых карт могут осуществлять таможенные платежи в любое время суток, в выходные и праздничные дни", - говорит Владимир Синев.

Преимущества новых технологий оплаты оценили многие крупные зарубежные и российские компании. Для их удобства все 320 таможенных постов страны оборудованы 358 терминальными устройствами.

"Уверен, что и хабаровские компании будут работать с "Зеленым коридором", ведь Дальний Восток - транзитный регион, здесь идет активная внешне-экономическая деятельность", - считает Глеб Клименко.