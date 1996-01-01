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Энергетики сетуют на платежную дисциплину

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2009 г. Дальэнергосбыт как гарантирующий поставщик отпустил конечному потребителю 7,966 млрд кВт.ч электроэнергии. По сравнению с 2008 г. (8,32 млрд кВт.ч) произошло незначительное падение. Поэтому энергетики отмечают, что потребление в Приморье в целом сохранилось на уровне 2008 г., но при этом произошли серьезные изменения в структуре.

"Если в 2008 г. на долю населения пришлось почти 19% от общего потребления, то в 2009 г. - уже 22,6% (1,914 млрд кВт.ч), - говорит директор Дальэнергосбыта Вадим МИРОНЕНКО. - При этом, как и ожидалось, потребление снизили юридические лица, в первую очередь это касается крупного потребителя. Если в 2008 г. на долю юрлиц приходилось 44% от общего объема потребления, то в 2009 г. - только 39%. Но таковы сегодня реалии экономической ситуации. Как следствие, по сравнению с 2008 г. уровень реализации электроэнергии вырос на 0,3%, а уровень оплаты - на 0,6%, до 99,4%".

На практике для Дальэнергосбыта 1% составляет 180 млн руб. Весьма существенный показатель. "При этом мы фиксируем, что платежная дисциплина юрлиц в последнее время улучшается, а население, увы, рассчитываться за потребленную электроэнергию не спешит. Конечно, приходится делать определенную скидку на трудности, которые испытывают потребители в условиях кризиса. Но точно такие же проблемы существуют и у водоканалов, и у теплоэнергетиков", - отмечает Вадим Мироненко.

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