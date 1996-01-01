Не до ЭКСПО

Когда-то организацией выставок занималось государство, и задумывались они ни больше ни меньше - как выставки достижений народного хозяйства. Нынешние выставки тоже предполагают демонстрацию достижений компаний-участников, поэтому и участие свое компании рассматривают как своего рода маркетинговый проект. Именно поэтому результат этой работы зачастую оценивается с позиций эффективности в последующем продвижении продукции на рынке.

Но специалисты говорят о том, что главная идея выставок, по крайней мере крупных, заключается все же в попытке свести бизнесмена с бизнесменом, то есть целью всех мероприятий является поиск партнеров и заключение новых контрактов, потому и представительность выставок, уровень сервиса выходят на первый план. Сколько возникло новых контактов и заключено договоров, таков и результат всех усилий и затрат участников. Но именно такого эффекта, по словам многолетних участников приморских выставок, и не удается достичь в Приморье.

Причин такого положения дел существует несколько, главная из которых в отсутствии специализированных выставочных площадей. Практически все те помещения, в которых проходили эти мероприятия в последние годы, совершенно не приспособлены под них. Конечно, говорят специалисты, комплекс "Чемпион" при ВГУЭС лучше, чем помещение на Батарейной, но и он не отвечает всем требованиям.

"Для того чтобы выставки влияли на экономику региона, необходимо 7-10 тыс. кв. м специализированных площадей, - говорит Вера ЕРМИЛОВА, генеральный директор ООО "Дальэкспоцентр". - Помещения подобной площади во Владивостоке отсутствуют. Основная причина - в недопонимании роли выставок в развитии экономики региона. Кроме того, отсутствует программа развития выставочной деятельности в Приморском крае. Каждая выставка имеет свою особую специфику. В помещении подобного рода необходимы силовой пол, вентиляционная система, коммуникации, склады, камеры хранения и многое другое. Необходимы хорошие транспортные развязки, вход для посетителей не должен пересекаться с автомобильным въездом. Это должен быть специализированный комплекс, который проектируется по определенному техническому заданию. Во Владивостоке в 2005-2007 гг. делались попытки по разработке концепции строительства выставочного комплекса, даже подбирались площадки. Но в связи с подготовкой к саммиту АТЭС о выставочном комплексе как-то забыли".

Но дело не только в помещении. С этой проблемой тесно связана еще одна - качество и количество выставочных услуг. Собственно они и определяют во многом уровень самой выставки. "Проблема в том, что компании, которые занимаются организацией выставок, пока еще просто не готовы зарабатывать на оказываемом сервисе, - говорит руководитель службы маркетинга компании "Зеленые листья" Никита ДЫГА. - Все познается в сравнении. Понятно, что сравнивать нас с Москвой не совсем корректно, но сопоставить уровень развития данной отрасли во Владивостоке с нашим ближайшим соседом - Хабаровском было бы полезно и уместно. Уровень услуг там выше. Для Хабаровска каждая выставка - это событие, праздник, ее посещают до 30 тыс. человек. У нас они слабо освещаются в СМИ, проходят в неудобное время и в неудобном месте - и посетителей в итоге оказывается немного. Я думаю, главная проблема - существующий уровень сервиса как результат неэффективного менеджмента".

Собственно предоставлением сервиса в той или иной мере могут заниматься различные фирмы. К работе мелких узкоспециализированных выставок привлекаются иногда компании, оказывающие рекламные услуги, оборудование в аренду предоставляют зачастую компании, специализирующиеся на изготовлении различных стоек. Специальное выставочное оборудование, если и имеется у крупной компании, то и оно не всегда отвечает требованиям солидного мероприятия.

"Мы участвуем в выставках, ориентированных на индустрию гостеприимства, - говорит представитель Сельскохозяйственного торгового представительства США по Дальнему Востоку Оксана ЛУБЕНЦОВА, - и, в общем, было целесообразно, что в прошлом году организаторы проводили VI Приморский Кулинарный Фестиваль в тандеме с "Приморскими продуктами питания". В результате посетителей было больше. К участию был привлечен московский шеф-повар - представитель Национальной Гильдии шеф-поваров России, дававший мастер-класс и возглавивший жюри Чемпионата MASTER STEAK в рамках фестиваля, что, несомненно, повышало планку мероприятия. Но, к сожалению, организаторы не смогли предоставить оборудование необходимого уровня, его в регионе просто нет".

В то же время спектром услуг определяется не только уровень самой выставки, но и рентабельность выставочного бизнеса. По крайней мере, западные компании, организовывая выставки, зарабатывают, прежде всего, расширяя спектр услуг. Определенную роль играет и поддержка выставочной деятельности администрациями территорий. В том же Хабаровском крае, по мнению организаторов выставок, заинтересованность администрации региона явно выше, чем в Приморье. Собственно помощь участникам в виде компенсации части затрат на участие предусматривается местными правилами и здесь, что потенциально позволяет привлечь даже мелких производителей. Но пользуются этой возможностью снизить издержки далеко не все компании, объясняя свой отказ неприемлемыми условиями получения этой поддержки.

Впрочем, компании говорят, что расценки на участие в выставке при существующем соотношении услуг вполне терпимые и позволяют обходиться без обременительной поддержки. Все же наиболее приемлемы расценки у крупного игрока - компании "Дальэкспоцентр". Впрочем, эта компания является по большому счету единственным оператором на рынке выставочных услуг. Специалисты спорят о ее статусе на рынке - лидер или монополист, но на деле конкуренции у нее практически нет. Впрочем, эта ситуация, характерная не только для Владивостока, не такая уж и неизменная.

"Будущее выставочной деятельности в нестандартных маркетинговых решениях, - считает Анна МАКСИМЕНКО, генеральный директор ООО "Система", - как вариант, миниформатность. Это позволит использовать более удобные площадки, что для Владивостока очень актуально. Кроме того, может быть успешной узкая специализация, направленная на конечного потребителя услуг или продукта. Например, в 2010 г. мы запланировали выставку "Спорт. Активный отдых", где посетители - это семьи. Важное значение приобретает социальная направленность выставок; широкий спектр сервисных услуг для экспонентов, в том числе с использованием творческого потенциала самих участников, обучения их успешной работе на выставке".