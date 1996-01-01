"ВладАвиа" создает филиал в Хабаровске

ОАО "Владивосток Авиа" в рамках дальнейшего развития рынка авиационных перевозок на Дальнем Востоке создает филиал в Хабаровске.

В сообщении службы по связям с общественностью авиакомпании говорится, что открытие хабаровского филиала является адекватной мерой реагирования на значительно выросшие объемы перевозок пассажиров и грузов в регионе и связанные с этим задачи. Юридическая регистрация филиала состоится в ближайшее время.