Численность безработных в Приморье снижается

Количество безработных, состоявших на учете в краевой службе занятости, продолжает снижаться. На середину марта в крае зарегистрировано около 37 900 безработных граждан. Уровень безработицы составляет 3,61%. Об этом сообщает пресс-секретарь УГСЗН Приморского края Альбина КОЛОСОВА.

По мнению специалистов отдела рынка труда, одна из причин резкого снижения - активное трудоустройство безработных. Уровень безработицы снизился почти на всей территории Приморского края. Наиболее заметное понижение произошло в Яковлевском, Кавалеровском, Пожарском и Анучинском районах.

В банке вакансий краевой службы занятости сегодня 37 700 предложений от различных работодателей. Львиная доля вакансий по-прежнему приходится на крупные города Приморского края - Владивосток, Уссурийск и Находку.