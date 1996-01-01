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На работу с первого взгляда

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чаще всего решение о приёме кандидата на работу специалисты кадровых служб принимают после собеседования, взвешивая все "за" и "против", однако во многих случаях именно первое впечатление, производимое соискателем, является решающим. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru.

Подбор сотрудника в компанию - задача непростая. За время, отведённое на очную беседу с кандидатом, специалист по кадрам должен определить, сможет ли претендент на вакантную должность выполнять возлагаемые на него профессиональные задачи и вписаться в коллектив.

Судя по результатам опроса, более трети кадровых специалистов всё же не торопится с выводами относительно той или иной кандидатуры: 38% респондентов сообщили, что решение о приёме соискателя на работу они принимают после окончания интервью. Тем не менее многие кадровики признаются, что нередко большую роль играет первое впечатление, производимое кандидатом. Так, каждый шестой (16%) менеджер по кадрам сообщает, что первоначальное решение о приёме соискателя принимается им в течение 5-10 минут после начала собеседования: "Первые пару минут занимает отсев соискателей, которых я точно не возьму. Ещё минут 5-7 уходит на понимание того, наш это человек или нет, в итоге через 10 минут я принимаю решение".

По словам 12% респондентов, чтобы понять, подходит ли человек компании, им достаточно 1-5 минут. В течение 10-20 минут после начала собеседования решение принимают 11% кадровиков: "Если человек коммуникабелен и опрятен, то это уже прекрасный повод обратить на него внимание и дать ему шанс показать себя в работе"; Особенной проницательностью отличаются 3% специалистов по кадрам: решение о том, получит ли соискатель место в компании, они готовы принять уже в первую минуту после начала собеседования.

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