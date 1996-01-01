Капитализация для инноваций

Семь месяцев прошло с тех пор, как 217-ФЗ разрешил учреждениям образования и науки создавать хозяйствующие общества. Сделано это было для того, чтобы ввести в хозяйственный оборот имеющуюся интеллектуальную собственность и тем самым побудить экономику перейти на инновационные рельсы. Насколько воплотилась в жизнь задумка законотворцев? Что уже создано, а где возникли трудности? На эти вопросы в ходе заочного круглого стола, проведенного "ЗР", ответили эксперты.

Оценка закона двойственная

Валентин СЕРГИЕНКО, академик, президент ДВО РАН:

- Принятие 217-го закона - это знаковое событие и для науки, и для малого бизнеса. Он позволяет академическим институтам и научно-образовательным учреждениям организовывать хозяйствующие субъекты и вносить в их уставной капитал продукты интеллектуального труда. Это очень хорошо. Но на деле пока мало что изменилось. Ведь для того, чтобы создать предприятие, лишь интеллектуального потенциала маловато. У инновационного бизнеса должен быть партнер, который принесет реальные деньги на создание и развитие предприятия. А вот с этим как раз проблема. Научный результат есть, но нет пока достаточно развитого бизнеса ни в регионе, ни в России в целом, способного поставить инновации "на поток". И для того, чтобы такой бизнес появился, должны быть изданы дополнительные законодательные акты, которые обеспечат преференции бизнесу, занимающемуся инновациями. Чтобы 217-ФЗ заработал, должен появиться целый ряд документов, стимулирующих действия бизнеса на использование научных достижений.

Михаил ЗВОНАРЕВ, ведущий сотрудник Дальневосточного научно-исследовательского центра интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ:

- Законодатель, в рамках ФЗ-217, пытался обеспечить максимально благоприятные условия для вузов и научных организаций. Но получившийся перекос преференций в пользу вузов и научных организаций, коммерциализирующих объекты интеллектуальной собственности (ИС), ставит остальных участников этого процесса в заведомо невыгодное положение. И вот почему.

Во-первых, предписана передача ИС в уставный капитал малого предприятия (МП) на основе неисключительной лицензии, что оставляет возможность лицензиару (продавцу лицензии) право передавать право на использование этой ИС и другим юридическим лицам, а это позволяет, при желании лицензиара, повысить уровень конкуренции в сфере деятельности МП. Таким образом, реальное влияние лицензиара будет определяться не только размерами его доли в уставном капитале (к слову, достаточно большой), а наличием у него исключительных прав на коммерциализуемый объект ИС. В соответствии с положениями закона, организация может оценить свою ИС в 500000 руб., не обращаясь к услугам независимого оценщика (при согласии остальных соучредителей); при этом ее доля в уставном капитале должна быть 33% - если создается ООО и 25% - если создается АО. Понятно, что с позиций патентовладельца целесообразно оценить ИС как можно выше, но тогда денежное содержание доли остальных соучредителей МП соответственно возрастает. Например, если ИС оценена в 500000 руб., то остальные соучредители должны выделить миллион. Т.е. денежное содержание доли физических лиц, привлекаемых к созданию МП, при величине уставного капитала 10000 и 500000 руб. отличается, как минимум, на два порядка и становится обременительным. В-третьих, понятно, что для коммерциализации ИС необходимы финансовые ресурсы. В соответствии с положениями закона инвестор должен внести деньгами как минимум 50% своей доли уставного капитала. Если исходить из условий вышеприведенного примера, доля инвестора (даже для абсурдного варианта доли, составляющей 67%) не превысит 500 000 руб., что, разумеется, исключает возможность коммерциализации объекта ИС (для примера - программа "СТАРТ", на коммерциализацию объекта ИС выделяет 6 млн руб. на три года). При этом большинство изобретений в Приморском крае - "кот в мешке", т.е. идеи, работоспособность которых не подтверждена опытно-промышленной проверкой, а востребованность рынком не подтверждена маркетинговыми исследованиями. Понятно, что "доведение" таких изобретений потребует дополнительных затрат времени и денег.

Валерий ПЕТУХОВ, кандидат технических наук, проректор ДВГТУ по инновационной деятельности:

- И до выхода закона многим людям, которые связаны с этой сферой деятельности, было понятно, что одним законом проблему не решишь. Существует некая инерционность мышления и в научной, и в образовательной сфере. Традиционный взгляд людей науки и образования таков: мы занимаемся наукой, а создание предприятия - это совсем иная деятельность. И опыт мирового сообщества показывает, что до тех пор, пока люди, непосредственно занимающиеся разработкой, не приобретут или не вырастят в своих рядах эффективных менеджеров, которые в состоянии довести разработку до конечного продукта, результата не будет. Человек со стороны, не понимающий специфику технологии, этой проблемы не решит.

Но в связи с принятием ФЗ-217 у меня все-таки есть сдержанный оптимизм. Хотя в ходе его реализации придется решить и целый ряд проблем. Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности должны быть поставлены на соответствующий материальный учет для того, чтобы можно было заключать лицензионные соглашения. Во-вторых, необходимо провести инвентаризацию разработок и понять, где действительно можно создавать реальное производство, а где еще требуется доработка.

Игорь КОРШЕНКО, директор ТЕХНО РАТЭС:

- У меня оценка 217-го закона - двойственная. С одной стороны, этот закон позволяет многое сделать. Например, тем вузам, научным организациям, которые хотят добиться экономического результата, предоставлена возможность сделать это на законных основаниях. В итоге это должно привести к тому, что внутри этих организаций начнется более креативное существование, и это выведет их на новый уровень хозяйствования.

Минус же состоит в том, что, благодаря привычной для нашей страны практике, этот закон вызывает достаточно большое желание отчитываться, а не работать, потому что устанавливает для вузов планку в той области, в которой количественный показатель еще ни о чем не говорит.

Ничего не сказано в законе и о дальнейшей жизни компаний. Но это значит, что через несколько лет возникнет вопрос, который сейчас возникает в результате реализации программы "СТАРТ". В течение 5-6 лет Фонд содействия развитию малых форм предприятий вложил в регион порядка 100 млн руб. По правилам, существующим в российской экономике, каждый вложенный рубль должен принести пятикратное увеличение. Где эти 500 млн в бюджете Приморского края?

Но, мне кажется, что университеты, учреждения науки должны идти по пути создания компаний в первую очередь для того, чтобы через несколько лет продать свои акции по цене, многократно превышающей все затраты. Капитализация компаний - это и есть главное, во имя чего разрешен этот путь. В отношении сегодняшней ситуации мне кажется, что профессорско-преподавательский состав любого вуза не обладает достаточным объемом знаний и свободного времени, чтобы создавать эффективные компании. Они не являются менеджерами, способными это делать. Следовательно, нужны менеджерские кадры, и их нужно готовить в вузах. Если вуз пройдет путь создания компании, вывода ее на рынок и последующей продажи, он будет оказывать реальное влияние на региональную экономику, никоим образом не поступившись своей уставной функцией.

Первые ростки уже есть

Однако, несмотря на то, что у еще молодого закона есть множество изъянов, реальные шаги в направлении создания инновационных компаний уже предпринимаются.

Анвир ФАТКУЛИН, ректор ДВГТУ, председатель Дальневосточного регионального учебно-методического центра:

- Все университеты, научно-образовательные центры, кафедры имеют возможность проявить активность в создании экономического пояса вокруг своих учреждений. Сегодня уже создан перечень пилотных проектов, вузы взяли на себя определенные обязательства по созданию предприятий, и в сентябре этого года мы уже подведем первые итоги.

Надо сказать, что пока работа основывается в значительной степени на старой базе - на разработках, которым 5-10 лет. В свое время они не нашли инвестора, попробуем сделать это сейчас. В свою очередь хочу отметить, что возложение роли локомотива инновационной деятельности на вузы, не совсем правильно, потому что вуз по уставу - это все-таки образовательно-научная организация, и его главная задача - подготовка кадров и научно-исследовательская деятельность. Другое дело, что теперь и кадры мы должны готовить другого уровня. А, развивая высокотехнологичное производство, мы как раз и приобщаем наших студентов к такой деятельности, даем им возможность дальнейшей работы с технологией. Сегодня, например, любые технологии, связанные с наноматериалами и нанопроцессами, - кладезь для исследовательских изысканий, научной работы, том числе в рамках магистерских, кандидатских и докторских диссертаций.

Когда же появляется готовый продукт, реализация его на рынке позволяет получать университету дополнительные доходы, которые могут быть направлены на развитие университета. Так что положительных сторон создания малых инновационных предприятий с участием университета довольно много, и этим нужно заниматься. Другое дело, что пока это продвигается довольно сложно. Инвестиций со стороны бизнеса практически нет, а для вузов действует вето на инвестиционную деятельность. Это сдерживает и потенциальных инвесторов, и наши возможности развития. Поэтому развиваемся пока за счет внутренних ресурсов, создавая эти предприятия внутри университета.

Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор ВГУЭС:

- Еще до принятия столь популярного сегодня ФЗ мы вели работу по созданию малых инновационных предприятий, в основном они были созданы командами наших учёных, в рамках программ "СТАРТ" и "УМНИК" Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере. Работа, на мой взгляд, была успешной, и все, кто хотел вывести свои разработки на новый уровень, сделали это. В настоящий момент в рамках ФЗ-217 мы готовы создать еще 4 малых предприятия. Работа в этом направлении ведется. Однако стоит отметить, что ФЗ несовершенен. Мы, несомненно, столкнемся с определенными трудностями, которые, я надеюсь, с успехом преодолеем.

Валентин Сергиенко:

- В системе ДВО РАН уже есть конкретные предприятия, они работают уже давно. Но раньше институты не входили в число учредителей. Закон позволил им это, и теперь, с одной стороны, мы будет иметь долю от прибыли этих предприятий, с другой - помогать им по мере необходимости. Работающих предприятий уже достаточно много. Среди них - "Дальхитосорб", которое синтезирует сорбенты для очистки вод от радиоактивных отходов. Есть предприятие ДальРАО, предприятие "Техносорб" (системы очистки воды от нефтепродуктов). В ТИБОХ запущено производство медицинских препаратов и БАД и т.д. Наверняка новый закон подстегнет инновационную деятельность, и таких предприятий станет больше. Другое дело, что очень быстрого результата в этой области ждать не стоит.