Президенту АРПП продлили полномочия

На прошлой неделе состоялось отчетно-выборное собрание членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, переизбравшее президентом Георгия МАРТЫНОВА.

Георгий Мартынов рассказал о работе, проделанной за последние три года. По его словам, АРПП принимало участие в разработке упрощенного порядка оформления рыбопромысловых судов при многократном пересечении ими Государственной границы РФ. Кроме того, ассоциация принимает активное участие в охране водных биоресурсов и борьбе с браконьерством. Так, рабочая группа по противодействию незаконному промыслу достигла хороших результатов в охране лососевых рек. В прошлом году АРПП активно участвовало в разрешении конфликта между железной дорогой и рыбными портами.

Вклад АРПП в решение рыбацких проблем отметил и вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ. Теперь, по его мнению, необходимо еще более активное участие рыбаков в общественной деятельности. На собрании были утверждены и новые члены совета АРПП, в частности генеральный директор ООО "Нереида" Виктор ПОКОТИЛОВ. Кроме него в члены совета АРПП вошли 13 представителей отраслевых компаний.

Также собрание выбрало трех вице-президентов. Ими стали начальник Владивостокского территориального отдела Восточного филиала ФГУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" Юрий ЧЕНСКИЙ, генеральный директор ООО "Дальтрансфлот" Василий БАШТОВОЙ, председатель совета директоров РК "Огни Востока" Сергей ПАВЛОВ.