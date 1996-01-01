Приморского фармпроизводителя поддерживают американцы

В Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года, разработанной Минпромторгом, в частности, заявлено, что в ближайшие 10-12 лет в стране будет восстановлено производство лекарств массового спроса. Коснется ли это Владивостокской фармфабрики?

ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" специализируется на производстве эффективных и доступных по цене лекарственных средств, созданных на основе природного лекарственного сырья. Но небольшие объемы производства увеличивают издержки на выпуск продукции, а значит, и ее себестоимость. Конкурировать сложно не только с западными фармпроизводителями, но и с ближайшим соседом - хабаровским "Дальхимфармом". Поэтому работает фабрика на грани рентабельности. И даже в кризисный 2009 г., когда цены на отечественные препараты выросли в среднем на 22%, приморский фармпроизводитель решился увеличить свои отпускные цены лишь на 2-3%.

- И все равно мы потеряли на объемах продаж, недосчитавшись порядка 4-5 млн руб., - сообщила исполнительный директор ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" Татьяна ДОМАНЮК.

Тяжелым финансовым бременем ляжет на предприятие и предстоящее увеличение ставки за перерегистрацию лекарственных препаратов - с сентября этого года она возрастет с 47 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

На сегодняшний день регистрационное удостоверение, подтверждающее допуск лекарственного средства к производству, является бессрочным, но ранее они выдавались сроком на 5 лет. И теперь, по мере окончания срока их действия, производителю приходится проводить процедуру перерегистрации лекарственных средств. Учитывая, что фармацевтическая фабрика выпускает свыше 40 наименований лекарственных препаратов, затраты могут получиться довольно солидные.

- Плюс время и деньги, которые приходится тратить на то, чтобы оформить ту или иную документацию. Отсылаем в Росздравнадзор бумаги по почте, ждем год, другой, но ответа нет. А летать в Москву каждый раз - накладно, лучше потратить эти деньги на развитие производства, - сетует Татьяна Доманюк. - Правда, сейчас на просмотр документации Роздравнадзору отводится 180 дней, после чего он должен принять решение: перерегистрировать препарат или нет. Но из 21 препарата, которые уже прошли перерегистрацию, регистрационное удостоверение нами получено лишь на два из них. И это за пять лет!

Аналогичная история и с перекисью водорода - препаратом, который входит в перечень ЖНВЛС. Сейчас фармфабрика его не выпускает, так как уже полтора года не может получить регистрационное удостоверение, хотя все документы давно готовы. Еще более серьезные последствия может повлечь запрет на производство 96,6%-ного этилового спирта, который приморский фармпроизводитель покупает у спиртовых заводов для производства медицинского спирта, экстрактов и спиртовых настоек. И такой запрет может последовать - в ходе экстренного совещания, которое состоялось в Росздравнадзоре в канун нового года, было высказано мнение о необходимости замены медицинского спирта на другие антисептики.

- Производство медицинского спирта для лечебных учреждений занимает около 60% объемов нашего производства, - пояснила "ЗР" исполнительный директор. - Пока, правда, ни к какому решению в Росздравнадзоре не пришли, но в рамках развернутой в стране антиалкогольной кампании такое решение может быть принято. С антиалкогольной кампанией связана и смена фасовки спиртовых настоек. Раньше мы выпускали их в 100 мл флаконах, теперь приходится в 25 мл, что в итоге обходится дороже.

Владивостокская фармацевтическая фабрика реализует свою продукцию в Дальневосточном регионе, испытывая жесткую конкуренцию со стороны производителей из западных районов страны, чья продукция, даже с учетом расходов на перевозку, обходится потребителю дешевле, чем местная. Почему так? Потому что у местного производителя те же транспортные издержки - субстанции, стеклянные флакончики приходится везти с Запада.

Технический прогресс, похоже, обошел фармфабрику стороной - вручную во флакончик наливают настойку, завинчивают крышечку, наклеивают этикетку. Чтобы выжить на рынке, надо перевооружать производство, менять оборудование. Но желающих инвестировать в предприятие, на 49% принадлежащее государству, нет и вряд ли появится. И даже с учетом того, что контрольный пакет акций - 51% в руках физического лица, брать на себя расходы, чтобы потом пополам делить прибыль с государством, акционеру невыгодно.

- Сейчас мы составляем бизнес-план на получение льготного кредита на техническое перевооружение производства. Если получим финансирование, начнем реконструкцию, какие-то участки оснастим в соответствии со стандартом GMP, - не теряет надежды на светлое будущее исполнительный директор.

Ведь даже если правительство сделает ставку на развитие в стране нескольких крупных фармобъединений по производству лекарств, у Владивостокской фармфабрики есть своя ниша - БАДы на основе дикоросов Уссурийской тайги и морепродуктов. Они, по словам зам. генерального директора ФГУП "Приморская краевая аптека" Любови УСТИНОВОЙ, довольно хорошие, но для их продвижения у фабрики не хватает маркетинговой активности.

- С БАДами есть свои сложности. Обжегшись на фальшивках и пустышках, потребитель стал с недоверием относиться ко всем БАДам вообще, поэтому спрос на них упал. Не БАД - это не лекарство, а пищевая добавка. Так к ним и надо относиться. США, кстати, охотно покупают выпускаемые нашей фабрикой экстракты элеутерококка, женьшеня и др. и добавляют их в различные пищевые продукты. Вот благодаря американцам мы иногда имеем прибыль, - добавляет Татьяна Доманюк.

Так, может, есть смысл расширить производство субстанций из дикоросов? Одно ясно: именно сегодня, когда правительство нацелило российский рынок лекарств на импортозамещение, у небольшой приморской фармации появился шанс.