Театр оперы и балета построит инвестиционно-строительная компания "Аркада"

Определен подрядчик для строительства театра оперы и балета во Владивостоке, сооружение которого запланировано в рамках подготовки столицы Приморья к саммиту АТЭС в 2012 году.

Проводить строительно-монтажные работы на объекте будет инвестиционно-строительная компания "Аркада" из Владивостока. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Владимир БАЛАН.

"Определена проектная организация для проектирования здания театра, это ООО "Омскгражданпроект". Проектная документация сдана на экспертизу. Определена подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ, это инвестиционно-строительная компания "Аркада" из Владивостока. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте", - добавил Владимир Балан.