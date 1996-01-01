"Приморскуголь" вышел на 5 млн тонн

Впервые с 2003 г., с момента вхождения ОАО "Приморскуголь" в состав группы СУЭК, добыча угля предприятиями компании перевалила за 5 млн тонн.

По итогам 2009 г. объем добытого угля ОАО "Приморскуголь" составил 5,2 млн тонн, что на 17% больше, чем в 2008 г. В том числе более 4 млн тонн получило разрезоуправление "Новошахтинское" - самое крупное предприятие "Приморскугля", на 9% больше, чем в 2008 г. Шахтоуправление "Восточное" (п. Липовцы), добывающее каменный уголь, нарастило добычу на 58,5% и получило 1,19 млн тонн угля. Основная масса угля добыта подземным способом. По итогам года приморские предприятия СУЭК в полном объеме выполнили все обязательства перед потребителями, реализовав более 5 млн тонн угля, что оказалось на 15% больше уровня 2008 г.