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"Владивосток Авиа" может попасть под управление конкурента
Шесть авиакомпаний, переданных указом президента "Ростехнологиям" в 2008-2009 гг., могут быть переданы "Аэрофлоту" в управление - и тоже указом президента. Таким образом, "Ростехнологии" доли в авиаперевозчике не получат. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в правительстве, а также людей, близких к "Аэрофлоту" и госкорпорации.
Такой вариант обсуждается, подтвердил "Ведомостям" человек, близкий к "Ростехнологиям", но это не единственный вариант. А главная причина, почему вообще появился такой вариант, - "Аэрофлот" и госкорпорация никак не договорятся, как будут управлять совместными активами, объясняет он.
На прошлой неделе взаимодействие "Аэрофлота" и "Ростехнологий" обсуждалось на совещании у первого зампреда правительства Игоря ШУВАЛОВА. Решение принято, говорит его представитель, но в чем оно заключается, не раскрывает.
В управлении "Ростехнологий" находятся ГТК "Россия", "Кавминводыавиа", "Оренбургские авиалинии", "Владивосток Авиа", "Саратовские авиалинии" и "Сахалинские авиатрассы". Их суммарные перевозки в 2009 г. - 6,65 млн человек. Сначала "Ростехнологии" хотели создать собственную авиакомпанию - конкурента "Аэрофлоту", взяв в партнеры правительство Москвы. Партнерства не вышло, тогда и появилась схема с самим "Аэрофлотом": 2 февраля премьер Владимир ПУТИН решил, что "Ростехнологии" передадут авиаактивы в капитал главного перевозчика страны, получив взамен его акции.
Неделю спустя стороны должны были подписать меморандум о взаимопонимании, "Аэрофлот" даже заранее приготовил собственные акции: он договорился выкупить 25,8% у НРК Александра ЛЕБЕДЕВА. Но меморандум не подписан до сих пор. Госкорпорация хочет наравне с "Аэрофлотом" участвовать в управлении шестью авиаперевозчиками, на что "Аэрофлот" соглашаться не намерен, объясняли в начале марта чиновник Минтранса и человек, близкий к "Аэрофлоту".
Похоже, чиновники опасаются, что стороны так и не смогут договориться, у обеих слишком много амбиций, сетует сотрудник Минтранса, а ведь передаваемые авиакомпании находятся не в лучшем финансовом положении, особенно крупнейшая из них - ГТК "Россия".
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