Дождались новых деклараций

Как удалось выяснить "ЗР", версия декларации формы 3 НДФЛ, размещенная на сайтах УФНС России по субъектам федерации, несмотря ни на что актуальна. В разделе "Программные средства в помощь налогоплательщику" версия программы размещена и на www.r25.nalog.ru

Теперь осталось лишь заполнить документ в электронном виде и распечатать перед визитом в налоговую инспекцию. Новую форму декларации по налогам на доходы физических лиц всем налогоплательщикам предоставят и по месту их официальной прописки в районных налоговых инспекциях.