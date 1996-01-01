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В УФАС раздавался топор дровосека

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по заявлению лесозаготовителей признало Управление лесным хозяйством Приморского края нарушившим закон о конкуренции.

В сообщении пресс-службы УФАС говорится, что дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства было возбуждено по заявлению ОАО "Ольгалес" и ООО "Форест-Стар".

Заявители обосновали свое заявление тем, что при переоформлении заключенных с управлением договоров аренды участков лесного фонда на договоры аренды лесных участков арендная плата была определена управлением в размере, значительно превышающем минимальный размер арендной платы, рассчитанный в соответствии со ст. 73 Лесного кодекса РФ.

По мнению заявителей, путем взимания завышенной арендной платы управление необоснованно препятствует осуществлению ими хозяйственной деятельности, а также ставит в неравное положение с иными лесозаготовителями, арендная плата которых рассчитана без применения необоснованных повышающих коэффициентов.

При этом "Ольгалес" и "Форест-Стар" пояснили, что вынуждены были заключить договоры аренды лесных участков с Управлением лесным хозяйством на невыгодных условиях, поскольку без заключенного договора их лесозаготовительная деятельность с 1 января 2009 г. была бы прекращена.

Управление лесным хозяйством Приморского края факт нарушения антимонопольного законодательства не признало и пояснило, что при приведении договоров аренды лесных участков в соответствие с Лесным кодексом РФ вопрос расчета арендной платы в части, превышающей минимальный размер арендной платы, законодательно не урегулирован.

В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС пришла к выводу, что действия управления создают неравные условия для ОАО "Ольгалес" и ООО "Форест-Стар" и ограничивают конкуренцию на рынке заготовки древесины.

Управлению лесным хозяйством Приморского края выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства путем внесения в договоры с ОАО "Ольгалес" и ООО "Форест-Стар" изменений, суть которых сводится к установлению арендной платы на уровне, не превышающем установленных требований действующего законодательства.

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