Кризису вопреки

Чистая прибыль "Дальсвязи", крупнейшего оператора фиксированной связи на Дальнем Востоке, в 2009 году выросла на 22,5% – до 2,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Дальсвязь", выручка компании выросла в прошлом году на 9,3% и составила 13,4 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 12,2% – до 4,7 млрд рублей. ОАО "Дальсвязь", помимо фиксированной связи, предоставляет также услуги сотовой связи, доступа в Интернет, интерактивного телевидения. "Связьинвесту" принадлежит 38,1% акций компании.