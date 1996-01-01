На кого списать ущерб?

Похоже, что группа компаний "Шамса" стала первой жертвой синдрома "Хромой лошади" на Камчатке.

Крупнейший на полуострове холдинг развивается одновременно в нескольких направлениях: розничная торговля, оптовая деятельность, девелопмент и логистика. Осенью этого года ГК "Шамса" планировала широко отметить свое 20-летие. Но пока полуторатысячный коллектив озадачен одним вопросом: доживет ли группа компаний до юбилея? И если да, то с какими потерями? С 15 февраля по решению Камчатского краевого суда закрыт "до устранения нарушений" второй (новый) корпус ТЦ "Шамса" на проспекте Победы в Петропавловске. 24 февраля принято решение суда о закрытии с такой же формулировкой первого корпуса.

Закрыть во чтобы то ни стало

Представители холдинга официально заявляют о том, что все нарушения, допущенные при эксплуатации зданий и выявленные проверками, которые были инициированы после Пермской трагедии, устранены. Однако прокуратура города настойчиво добивается закрытия зданий, настаивая на том, что нахождение в них опасно для жизни и здоровья людей.

Исходя из судебного решения Петропавловск-Камчатского городского суда, "в помещении торгового комплекса отсутствует автоматическая система пожаротушения, соответствующая требованиям действующего законодательства". Как утверждают в компании, данный вывод суд сделал на основании объяснений должностного лица отдела государственного пожарного надзора по г. Петропавловску-Камчатскому, который, в силу своих должностных и процессуальных полномочий не вправе был давать каких-либо заключений. За это превышение он уже привлечен к дисциплинарной ответственности, ему было объявлено "неполное служебное соответствие".

При этом руководство компании заверяет, что находящаяся в торговом центре автоматическая установка порошкового пожаротушения соответствует всем требованиям действующего законодательства, и подтверждает это положительным заключением государственной экспертизы № 41-1-2-0004-10 от 22.01.2010 г. Кроме этого, ООО "Шамса-Холдинг" подало декларацию о пожарной безопасности здания торгового центра. "В настоящей декларации указано, что здание торгового центра соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Декларация принята и зарегистрирована в установленном законом порядке, – комментирует решение суда юрист ООО "Шамса-Холдинг" Владимир ОСТРОЖНЫЙ. – Следует отметить, что истец – прокуратура г.Петропавловска-Камчатского – так и не смог доказать наличие реальной опасности причинения вреда жизни и здоровью людей в результате эксплуатации здания торгового центра в случае возникновения возгорания. Ведь опасность доказывается путем экспертных расчетов, которые истцом не производились, хотя законом на него возлагается такая обязанность".

Последние годы ГК "Шамса" развивалась особенно активно. На завершающей стадии находится строительство логистического комплекса, под крышей которого должны объединиться все дистрибуционные (оптовые) компании холдинга. Два года назад был открыт на тот момент самый современный и крупный в краевом центре, комфортабельный торгово-развлекательный центр "Шамса", общей площадью – 13 тысяч квадратных метров.

Этот торговый комплекс и стал объектом "показательных" действий органов пожарного надзора и прокуратуры, которые упорно добиваются его закрытия. Может быть, получена команда? От кого? Однозначно дать ответ на этот вопрос не могут ни собственники предприятия, ни юристы холдинга, ни представители общественности и СМИ, уже четвертый месяц наблюдающие жесткий прессинг на компанию со стороны камчатской прокуратуры.

Варианта два

Первый – надзорные органы переусердствовали, выполняя наставления Президента РФ и министра МЧС, слишком далеко зашли в своем стремлении показать верность служебному долгу, принципиальность и объективность и не смогли остановиться даже тогда, когда ситуация дошла до абсурда. Если это так, то успешная демонстрация силы наносит колоссальный ущерб самой компании, а ведь сегодня все только и говорят о защите интересов предпринимателей, а премьер и президент со всех возможных трибун призывают "не кошмарить" бизнес. Не в счет и интересы сотен работников торгового центра, десятков мелких предпринимателей – арендаторов комплекса (сохранение рабочих мест в условиях кризиса – разве это не первостепенная задача?).

Между тем у "Шамсы" наработанный годами имидж надежного партнера, социально ответственного предприятия, которое является участником многих краевых и городских социальных программ. А руководитель ГК "Шамса" Рашид ШАМОЯН – известный в крае политик, активный депутат Законодательного Собрания Камчатского края, член партии "Единая Россия", председатель правления НП "Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки". Похвальная беспристрастность правоохранителей! Но камчатцы никак не возьмут в толк, почему проявляется она только в борьбе с "Шамсой"!? Ведь в городе десятки старых и открывшихся совсем недавно торговых предприятий, где состояние пожарной безопасности не идет ни в какое сравнение с объектом показательной порки? Не говоря уже о других объектах массового скопления людей.

В "Шамсе" широкие проходы, масса выходов, высокие потолки... Почему пожарные и прокуратура не проверяют наши поликлиники, больницы, библиотеки? – недоумевают горожане. – С таким подходом нужно будет закрыть в городе все помещения".

И тут невольно возникает вторая версия о причинах происходящего, второй вариант ответа на главный вопрос – "заказ". Кто заказал "Шамсу"? Обсуждение этого вопроса – самая популярная тема обывательских разговоров в городе. Долгое время торгово-развлекательный центр "Шамса" был единственным в своем роде на полуострове. Открытие каждого из двух его корпусов, а между ними прошло почти восемь лет, становилось событием в культурно-развлекательной жизни краевого центра. Сегодня торговые комплексы растут как грибы после дождя – на полную мощность заработал "Галант Сити", завершилось строительство "Паруса", открылась "Александрия", поднимаются стены еще одного крупного торгового центра.

Хорошая репутация, экономичный супермаркет, многообразие торговых брендов, удобное месторасположение, большая парковка (абсолютное преимущество перед всеми: отсутствие парковочных мест у торговых центров – огромная проблема города), наличие инфраструктуры бытового обслуживания (аптека, отделение почтовой связи, отделения двух банков, страховых компаний, ателье, многообразие банкоматов и терминалов по оплате различных услуг), безусловно, делают торговые площади "Шамсы" наиболее привлекательными в городе как для покупателей, так и для арендаторов. Кроме того, сеть экономичных супермаркетов "Шамса" – серьезный конкурент федеральным розничным сетям. Может быть, не имея способностей выжить в честной конкурентной борьбе, завистники успешного холдинга объединились с тем, чтобы подорвать его позиции, а то и выбить потенциального противника с камчатского рынка? Тогда удивляет масштаб происходящего: лица какого уровня поддерживают столь смелый рейдерский захват?

А а ответ тишина

"Лица" всех уровней до сих пор сохраняют полный нейтралитет и завидное спокойствие. Еще в конце прошлого года письма от сообщества предпринимателей, арендаторов ТЦ и руководства холдинга были направлены губернатору края Алексею КУЗЬМИЦКОМУ, председателю Законодательного Собрания Борису НЕВЗОРОВУ, депутату Государственной Думы от Камчатки Ирине ЯРОВОЙ. Авторы писем с цифрами прогнозировали последствия закрытия торгового комплекса: колоссальные убытки для крупнейшего на Камчатке холдинга, сотни безработных, разорение десятков мелких предпринимателей – а это все серьезные потери для и так скудного, ориентированного на федеральные субсидии краевого бюджета.

Единственный призыв в письмах – не закрывать торговые центры, дать сроки и время на устранения любых выявленных нарушений. При этом собственник и юристы холдинга доказывают, что готовы исполнять любые предписания, что отвечают за возможность эвакуировать абсолютно всех посетителей торгового комплекса за считанные минуты (о чем свидетельствуют проведенные совместно с сотрудниками МЧС официальные учения, получившие положительную оценку). До сих пор ни одного ответа на эти письма получено не было. Исполнительная власть игнорирует социально напряженную ситуацию, которая сложилась с закрытием торгового центра. А прокуратура Петропавловска-Камчатского стоит на своем: закрыть, не давая никаких сроков!

Особое отношение прокуратуры к "Шамсе" можно проследить по истории разбирательств с первым корпусом. Проиграв по административному иску, по которому суд не удовлетворил требование о закрытии центра, проиграв собственный протест по нему, прокуратура все с тем же требованием обратилась в суд с новым иском. Уже по гражданскому делу в "интересах неопределенного круга лиц".

Генеральный директор ООО "Шамса-Холдинг" Рашид Шамоян ситуацию комментирует сдержанно:

– В данный момент я не хочу разбираться в причинах "особого" отношения к моему предприятию. Время расставит все на свои места. Сегодня основная задача – вновь открыть второй корпус, отстоять "право на жизнь" первого. Каждый день простоя приносит большие убытки группе компаний, предпринимателям, которые ведут свой бизнес на наших площадях, ставит под угрозу развитие холдинга, а это сотни людей. Перспектива закрытия первого корпуса влечет за собой необратимые последствия для группы компаний.

– В тот момент, когда в соответствии с решением суда мы вынуждены были прекратить эксплуатацию здания, наши специалисты готовы были предъявить приставу доказательства исполнения всех предписаний, – говорит директор по информации и связи с общественностью ООО "Шамса-Холдинг" Ольга ГОРБИКОВА. – Но пристав имел на руках лишь предписание немедленно исполнить решение суда и не знал, какие именно нарушения мы должны были устранить, соответственно не мог оценить ситуацию. Совершенно абсурдная обстановка сложилась, когда, получив положительное заключение специалистов МЧС, акт, свидетельствующий об исполнении всех предписаний, пристав обратился в суд с тем, чтобы тот оценил, исполнено или нет судебное решение.

Точка в истории наведения "противопожарного порядка" пока не поставлена. Но то, что она станет очередным негативным уроком для предпринимателей полуострова, – факт.