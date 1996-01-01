ТМК: на новом направлении

Мощный взрыв разнесся эхом по окрестным сопкам и присыпал обильной пылью сползающий по склонам лес. Когда рыжее облако рассеялось, отошедшая на безопасное расстояние техника – экскаваторы, бульдозеры, десятки самосвалов, буровые станки – вновь пошли на штурм скалистого склона. Впечатляющая картина!

Но для строителей Тихоокеанской мостостроительной компании, которая с декабря 2009 года вышла на новый объект саммита АТЭС-2012 во Владивостоке – дорогу пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом через Амурский залив, рыхление грунтов с помощью взрывов – привычное дело. Это уже пятый взрыв на новой дороге, его осуществили подрядчики ТМК, специализированная компания "Гидротехника", известная своей ювелирной работой (наверное, так можно сказать про этих взрывников!) при строительстве тоннеля в районе фуникулера, в самом центре города.

Перед тем как прозвучала команда нажать на кнопку пускового механизма, в районе 46-го пикета было перекрыто движение, а вся техника, еще несколько минут назад работающая на вывозке грунта, отошла на безопасное расстояние – не менее чем на 300 метров. Взрывотехники уложили в тело скалы 3,5 тонны взрывчатого вещества. И это далеко не самый мощный взрыв, который услышат верховья Второй речки в эти дни.

Сквозной проезд

За два с лишним месяца сквозь сопки и лес строители пробили новую дорогу. Недавно по ней проехал губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН в сопровождении генерального директора ЗАО "ТМК" Виктора ГРЕБНЕВА. И хотя движение здесь пока рабочее и осилить спуски и подъемы могут лишь большегрузные автомобили и внедорожники, губернатор высоко оценил темпы работы строителей. Ведь с этой дублирующей основной выезд из Владивостока трассой связаны большие надежды на решение транспортных проблем города. По ней всего за 40 минут можно будет доехать с острова Русский в аэропорт.

Досье ТМК ведет строительство 3-го и 4-го участков дороги пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл протяженностью 24 км и стоимостью 12,1 млрд руб., а также сооружение низководного моста через Амурский залив, который соединит полуостров Де-Фриз с Седанкой. Работы на этом объекте оцениваются в 12,5 млрд рублей.

По словам заместителя генерального директора ЗАО "ТМК" Александра ГОФМАНА, курирующего этот объект от дирекции компании, сегодня строители ведут отсыпку земляного полотна, в некоторых местах его высота достигает 24 метров, в других, как в случае с 46-м пикетом, приходится производить выемку грунта, чтобы обеспечить требуемый по проекту продольный профиль автодороги. Там, где дорога упирается в сопки и скалы, проводятся взрывные работы.

– Грунты здесь хорошие, скальные, как раз для отсыпки дороги, – улыбается Гофман. – Работать с ними более трудоемко, но это отличный дорожно-строительный материал. Так что завозить его издалека не приходится.

Всего с начала работы в тело насыпи уже отсыпано более 640 тыс. кубометров грунта.

– В сутки вывозим около 20 тыс. кубометров породы, – продолжает Александр Анатольевич. – Всего на стройке вместе с субподрядчиками задействовано свыше 200 человек. В их распоряжении сегодня 29 бульдозеров, 24 экскаватора, 11 катков, 8 автогрейдеров и 73 самосвала. И вся эта техника работает в две смены – 22 часа в сутки, с часовым перерывом на обед. Такая точность, вплоть до каждой единицы, не случайна. Только так, доходя до каждой мелочи, можно обеспечить ритмичную работу на столь протяженном объекте, чтобы ничто не сдерживало производственный цикл. Благодаря четкой организации процесса со стороны генподрядчика в едином ритме трудятся многочисленные субподрядчики: "Дальстроймеханизация" и "Бамстроймеханизация" – на отсыпке дорожного полотна, "Гидротехника" – на взрывных работах, компания "РАСКО" – на бетонировании водопропускной трубы.

Здесь же задействованы и три участка Тихоокеанской мостостроительной компании. Один – дорожников прораба Виктора ДЗЮБЕНКО, они готовят место для путепроводов и развязок, и два специализированных – по строительству мостов и искусственных сооружений. Монтажом одной из труб занимается участок Юрия БРАГИНА.

– Длина водопропускной трубы 110 метров, отверстие 2х3 метра, – поясняет Александр Гофман. – Она начинается в месте истока Второй речки и должна вместить ее воды и пропустить под насыпью.

Дорожная карта

На новую дорогу можно будет попасть и из района Снеговой Пади, где сегодня возводится микрорайон для военных. С насыпи открывается замечательный вид на выкрашенные ярким колером, словно кубики конструктора, многоэтажные новостройки. Благодаря дороге этот отдаленный микрорайон станет ближе к бухте Патрокл и Седанке.

В район фабрики "Заря" со строящейся трассы уже сегодня можно попасть по старой дороге, змейкой вьющейся между сопками.

– Это царская дорога, – поясняет замгендиректора ТМК, имея в виду время ее строительства. – Хорошо тогда строили, на века... Но наша дорога будет лучше! Старая петляет, повторяя рельеф. Технические возможности строителей того времени были весьма ограничены. Мы сегодня, можно сказать, создаем новый рельеф, убирая сопки, встречающиеся на пути, и спрямляя направление движения. Ни горы, ни реки теперь не помеха. Наша дорога будет прямой и безопасной для движения.

У моста на остров Русский строящаяся дорога соединится с другой, которая пройдет по полуострову Голдобина между двумя мостовыми переходами, ее тоже возводит ТМК. По словам первого заместителя генерального директора ТМК Владимира МЕЩЕРЯКОВА, особенность этого строительства связана с большими объемами выноса различных коммуникаций, сносов и расселений, ведь дорога пройдет практически в центре одного из наиболее заселенных районов города. К сожалению, нерешенность земельных вопросов сдерживает строителей, которые пока работают на тех участках, где с собственниками строений удалось договориться. Например, один из путепроводов возводится на территории Восточной Верфи.

– Для того чтобы сюда смогла заехать буровая установка, пришлось отвести в сторону теплотрассу, перестроить водопровод, переложить городскую ливневую канализацию, – рассказывает Владимир Мещеряков. – И это далеко не единственный случай. Но работы, несмотря ни на что, ведутся в графике.

Досье Протяженность дороги "Бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог" – 5370 м, в том числе 4 путепровода общей протяженностью 295,67 м, ширина проезжей части 18 метров. Стоимость контракта на ее строительство 1,93 млрд рублей.

Для строителей важно синхронизировать объекты, чтобы вся транспортная схема в 2012 году действовала в полном объеме, и пока, судя по разительным переменам, происходящим на всех стройплощадках ТМК еженедельно, и даже ежедневно, им это удается.

Низководный мост

А вот работы по сооружению низководного моста через Амурский залив ТМК только начинает. И, как ко всему новому, относится к ним с повышенным вниманием. Ведь подобных сооружений на Дальнем Востоке еще не строили, и оно по-своему уникально. И по конструкции, и по протяженности, и по срокам сооружения.

– По низководному мосту окончательно проектные решения еще не приняты, – поясняет Владимир Мещеряков. – Здесь еще есть над чем подумать. Проект готовит наш субподрядчик – санкт-петербургский институт "Гипростроймост". Длина сооружения от берега до берега – 4360 метров. И построить его надо в сжатые сроки – за 22 месяца.

Строительство начнется сразу с двух берегов. Как рассказал Александр Гофман, со стороны Седанки будет отсыпана насыпь, которая уйдет в море на 370 метров. На ней сформируют технологическую площадку, где разместят не только необходимое оборудование и механизмы, но и жилой поселок, склады с материалами. Но все это будет чуть позже, а пока здесь готовят технологическую дорогу, которая проходит вдоль железнодорожных путей. С нее-то и начнется в ближайшее время дорога в Амурский залив.

А с Золотым Рогом у ТМК все идет по плану. Пилоны моста по обоим берегам бухты растут в соответствии с графиком, надвижка временных пролетов продолжается. Тихоокеанская мостостроительная компания, как всегда, на высоте, в прямом и переносном смысле этого слова.