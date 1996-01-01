Колыма приблизится к Сахалину

Компания "Сахалинские Авиатрассы" с июня этого года будет выполнять полёты по маршруту Южный Сахалин – Хабаровск – Магадан и обратно.

Об этом рассказал на встрече с губернатором Магаданской области Николаем ДУДОВЫМ начальник отдела представительств компании Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ. По его словам, рейсы планируется осуществлять на самолёте BOEING 737-300 два раза а неделю. Время в пути от Магадана до Хабаровска 2 часа 15 минут, далее в Южный Сахалин. Так как "Сахалинские Авиатрассы" ежедневно совершают полёты в азиатские страны – Корею, Японию и Китай, в перспективе магаданский рейс будет стыковаться с наиболее востребованными направлениями.

В настоящее время Магаданская область не имеет прямого воздушного сообщения с Южным Сахалином и Камчаткой. Появление нового авиаперевозчика и маршрутов пойдёт на пользу жителям Колымы, считает губернатор Николай Дудов. Колымчане получат более широкий выбор тарифов и условий полётов. Кроме того, снизится напряжение на хабаровском направлении, в отпускной период вылететь из Магадана в столицу ДФО проблематично. По словам Дмитрия Третьякова, при условии спроса "Сахалинские Авиатрассы" намерены открыть прямой рейс Магадан-Харбин (Китай).