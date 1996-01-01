Лицензию сдали

BP и "Роснефть" отказались от второго из трех совместных сахалинских проектов по геологоразведке. Принадлежащая СП "Роснефти" и ВР лицензия на Восточно-Шмидтовский участок, расположенный в рамках проекта "Сахалин-5", возвращена государству.

В отчете "Роснефти" за четвертый квартал этого участка нет в списке лицензий компании. Официально срок действия лицензии заканчивался лишь в 2013 году, но в обеих компаниях подтвердили, что отказались от нее досрочно. Решение было принято в результате детального геофизического анализа региона, который показал нецелесообразность дальнейшей разработки блока. Лицензия на участок принадлежала ЗАО "Восток-Шмидт Нефтегаз", в котором ВР контролирует 49%, а оставшаяся доля у "Роснефти". С 2004 года они занимаются геологоразведкой на сахалинском шельфе.