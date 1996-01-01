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"Россия": квартирный вопрос без ответа
Благовещенск сотрясают скандалы, связанные с крупнейшей компанией на строительном рынке Приамурья – фирмой "Россия". Поочередно бастуют то дольщики, которые вложили средства в строительство и теперь не могут дождаться своих квартир, то сами строители, месяцами не получающие зарплаты. Руководитель ООО "Россия" Михаил КОРНЕЕВ находится в Москве, где ведет переговоры по привлечению крупного банковского кредита. В случае неудачи "Россию" неминуемо ждет процедура банкротства. Судебное разбирательство в арбитраже по этому вопросу у же переносилось пять раз – уважаемой в области фирме, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, даже правосудие готово идти навстречу.
По данным амурского минстроя, сейчас на территории Приамурья 12 проблемных объектов долевого строительства. Самая сложная ситуация – у "России". Из 10 жилых домов высокую степень готовности имеет лишь один. В общей сложности фирма ведет строительство 914 квартир, заключено 848 договоров долевого строительства, привлечено 1 млрд 50 млн рублей дольщиков. На завершение всех объектов необходимо около 600 млн рублей. Кроме того, у предприятия на сегодня имеются долги по зарплате и налогам. По данным областного минфина, общая сумма кредиторской задолженности оценивается в миллиард рублей.
Кроме того, в панике оказалась огромная армия векселедержателей "России". Когда дела фирмы пошатнулись, народ ринулся обменивать векселя на деньги, и удалось это далеко не всем. Неудивительно – сегодня судебные приставы намерены взыскать с фирмы с пользу владельцев векселей 162 миллиона рублей.
Власти области в курсе проблем строительной компании, областное правительство выступало гарантом для получения "Россией" кредитов. Но эти вливания не спасли ситуацию. Одновременно фирма пыталась достроить торгово-развлекательный комплекс "Острова", с вводом в действие которого руководство рассчитывало получить быструю прибыль. Но таинственные "Острова" до сих пор остаются не открытыми.
"Россия", прочно прописавшаяся на строительном рынке Приамурья, до кризиса чувствовала себя уверенно. Она не только занимала свою нишу в строительстве жилья, но и развивала собственные торговые сети, а также активно участвовала в благотворительных проектах. При существенном вкладе "России" в Благовещенске восстановлена Триумфальная арка, построен кафедральный собор, возведен первый дом города – Свято-Никольская церковь. Финансовый кризис, ощутимо ударивший по строительному бизнесу, доставил "России" немало неприятностей. Фирме пришлось продать торговые сети, и вместо привычного "российского" логотипа на супермаркетах и магазинах появились другие вывески. Но этого оказалось недостаточно, чтобы погасить огромную задолженность перед налоговиками и бюджетом, выплатить неустойки по договорам строительства, рассчитаться с требующими денег векселедержателями, удовлетворить судебные иски граждан и организаций. Не говоря о продолжении строительства. Во владении "России" 12 земельных участков, но фирма не может их продать, чтобы рассчитаться с долгами – недвижимое имущество находится под арестом.
Ситуация на рынке долевого строительства Приамурья попала под пристальный контроль не только губернатора области Олега КОЖЕМЯКО, но и полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА. Из Хабаровска на расширенное совещание, которое провел губернатор в феврале, прибыл помощник полпреда Владимир ПЫСИН, курирующий эту тему в полпредстве. Региональное правительство проводит постоянный мониторинг состояния дел в компании "Россия", сообщает пресс-служба областной администрации. В течение года по этому вопросу, учитывая его социальную важность для региона, работала специальная рабочая группа. Предпринят ряд мер по активам предприятия, неоднократно предоставлялись гарантии и отсрочки, чтобы предприятие могло поправить свое финансовое положение.
Если Михаилу Корнееву удастся получить кредит, правительство области будет отслеживать прохождение финансовых средств и графики строительства. В противном случае инициируют процедуру банкротства. "Необходимо очень жестко подходить к таким руководителям, которые нарушают права граждан, участвующих в долевом строительстве. Я сам буду ходатайствовать перед всеми органами надзора по этому вопросу. Никаких снисхождений здесь не будет", – подчеркнул Олег Кожемяко.
Между тем "Россию" уже начали потихоньку распродавать с молотка. Судебные приставы выставили на торги арестованное имущество и землю фирмы. Сумма движимого и недвижимого имущества ООО "Россия", которое будет продано с аукциона, – 504 миллиона рублей. Более трех миллионов уже выручено от продажи "российского" автотранспорта. На очереди торговый центр "Белогорск", спортивно-оздоровительный комплекс с лыжной базой в пригороде, а также несколько земельных участков в черте города.
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