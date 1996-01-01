"Амурметалл" попал под энергообрезание

ОАО "Амурметалл", которое Хабаровскэнергосбыт (филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") ограничил в энергоснабжении за долги в 284 млн руб., не может расплатиться с энергетиками из-за отсутствия оборотных средств, сообщил представитель завода.

Энергетики намерены сохранить ограничительные меры до 23 марта 2010 г. Если задолженность не будет погашена в течение ближайших семи дней, то режимное энергоснабжение будет ужесточено.

"Мы не можем расплатиться с энергокомпанией, потому что у нас нет оборотных средств. Кредит, который был обещан "Амурметаллу", мы до сих пор не получили", - сказал представитель завода.

Ранее на совещании по развитию Дальнего Востока в июле 2009 г. было принято решение о том, что Внешэкономбанк направит на развитие "Амурметалла" около 5 млрд руб. При этом 100% акций предприятия должны были поступить в собственность Внешэкономбанка с правом обратного выкупа по цене приобретения.

Полпред Виктор ИШАЕВ в середине февраля во время поездки в Комсомольск-на-Амуре заявил, что предприятие не получило обещанной ВЭБ части кредита в 500 млн руб. "при том, что для оборотных средств предприятию необходим 1 млрд руб.".

В банке, в свою очередь, заявляли, что Внешэкономбанк и "Амурметалл" 18 декабря 2009 г. заключили кредитное соглашение, предусматривающее начало финансирования после выполнения компанией ряда "отлагательных условий, с наступлением которых договор вступает в силу".

Напомним, что в мае 2009 г. из-за дефицита оборотных средств и неблагоприятной ситуации на мировом рынке "Амурметалл" остановил производство, в июле предприятие восстановило работу, но в настоящее время его мощности загружены лишь наполовину.