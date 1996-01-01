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Предприниматели жалуются на административные "заслоны"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Общественные организации Хабаровского края заявляют, что зачастую больше года не могут оформить права на земельные участки под строительство, сообщил начальник управления по земельным отношениям министерства имущественных отношений края Николай ФРОЛОВ.

"На деле эти сроки в среднем составляют 650 дней. В то время как согласно соответствующему административному регламенту министерства строительства края, сроки оформления прав на земельные участки для целей, связанных со строительством, в общей сложности не должны превышать 44-х дней", - заявил Николай Фролов в ходе заседания межведомственного совета по устранению барьеров в развитии предпринимательства.

По его словам, существенное сокращение сроков оформления документов в рамках действующего законодательства возможно при переходе к планомерному формированию земельных участков на основе утвержденной документации по планировке территории, увязанной с планами работ сетедержателей по развитию объектов инженерной инфраструктуры.

Участники заседания также обсудили проблему административных "заслонов" в сфере земельных отношений, касающихся аренды, выкупа, выделения участков под капитальные строения.

Как выяснилось в ходе совещания, на сегодняшний день для предпринимателей наиболее актуальными вопросами являются: размеры арендных платежей за земельные участки и порядок предоставления их в аренду, размер выкупной цены земельных участков и порядок предоставления их в собственность, сроки оформления прав на земельные участки для целей, связанных со строительством.

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