Все о "зеленом коридоре"

24 марта в Хабаровске пройдет конференция "Изменения в таможенном законодательстве: ВЭД в новых условиях" для компаний и фирм, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Главная задача конференции - проинформировать участников об изменениях в Таможенном кодексе РФ, которые вступили в силу в конце прошлого года, в связи с чем изменен порядок таможенного оформления. В том числе, упраздняется возможность оплаты таможенных пошлин и сборов наличными. Конференция пройдет под эгидой Дальневосточной торгово-промышленной палаты, при участии представителей Хабаровской таможни, банка "Возрождение", представителей платежной системы "Зеленый коридор". Информационными партнерами конференции выступают издания: журнал "Дальневосточный Капитал", газета "Золотой Рог", ИА "Интерфакс".