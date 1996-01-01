Михаил Робканов и Владморторгпорт - понятия неразделимые

21 марта 60-летний юбилей отмечает Михаил РОБКАНОВ, один из тех менеджеров приморской экономики, кто начал работу еще в советской системе и провел свое предприятие через скрытые рифы становления рыночной экономики.

На протяжении 21 года Михаил Робканов успешно воплощал в жизнь модель социально ответственного бизнеса. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) по динамике своего развития опережал коллег по отрасли, а портовикам выплачивалась достойная зарплата, обеспечивались обширные социальные гарантии.

Все начатое им продолжается и теперь. Сегодня Михаил Федорович - почетный президент ВМТП, и свои нынешние должностные обязанности обозначает так: "Занимаюсь стратегическим развитием порта, его людьми, ну и на хозяйство порта обращаю внимание".

Он предельно краток в оценках своей работы на посту руководителя одной из ведущих стивидорных компаний страны: "Я старался, и мне не стыдно, а историки пускай рассудят".

"Мне всегда сложно отвечать на вопрос о том, как я оцениваю состояние ВМТП, что для меня ВМТП. Это все равно, что спрашивать у отца о его ребенке. Ответ будет всегда один - он самый лучший, самый сильный и самый красивый. В этом заслуга сотен людей - портовиков Владивостока", - говорит почетный президент ОАО "ВМТП" Михаил Робканов.