В Приморье построят новые таможенно-логистические терминалы

Вблизи автомобильных пунктов пропуска "Пограничный", "Краскино" и "Полтавка" будут построены современные таможенно-логистические терминалы.

В ходе заседания рабочей группы по строительству объектов, которое состоялось в администрации края под председательством вице-губернатора Приморья Игоря Улейского, было отмечено, что уже идет процесс определения мест строительства и поиск инвесторов. Специалисты отмечают: открытие терминалов будет способствовать улучшению социальной обстановки в приграничных районах Приморья. В Пограничном, Хасанском, Октябрьском муниципальных районах будут созданы новые рабочие места, а в муниципальные бюджеты пойдут дополнительные налоговые поступления.