РАО "ЭС Востока" по итогам 2009 г. получило прибыль за счет переоценки

Чистая прибыль ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("ЭС Востока") по итогам 2009 г. оставила 11,5 млрд руб. В IV квартале чистая прибыль энергохолдинга составила 11,486 млрд руб., при этом за аналогичный период 2008 г. компания имела убыток в 32 млрд руб. Многократный рост прибыли в IV квартале 2009 г., как пояснили "ЗР" в пресс-службе "ЭС Востока", связан с переоценкой активов, находящихся на балансе компании. В настоящее время "ЭС Востока" ведет переговоры о передаче перешедших на баланс после реорганизации РАО "ЕЭС России" доли в ряде сбытовых компаний, в том числе, "Мосэнергосбыте" и "Петербургской сбытовой компании" ОАО "РусГидро".