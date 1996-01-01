МВА придет в регионы

В России развивается два типа подготовки по программам МВA (Master of Business Administration): "дженералисты" (американская модель, подготовка специалистов широкого профиля, в первую очередь умеющих работать с людьми) и "специалисты" (европейская модель подготовки более специализированных, отраслевых менеджеров).

Большинство западных программ МВA реализуются совместно с российскими учебными заведениями. Наиболее распространена схема, когда модуль бизнес-образования функционирует на базе вуза, пользуясь его инфраструктурой и профессорско-преподавательским составом. Такая схема позволяет сравнительно легко получить лицензию на выдачу диплома российского образца наряду с международным. Филиалов западных бизнес-школ, самостоятельно осуществляющих подготовку по западным программам, в России крайне мало.

Западные вузы, реализующие в РФ свои программы МВA, как правило, не относятся к числу крупнейших или лучших в мире школ. В основном это школы среднего уровня, за исключением, пожалуй, только Школы бизнеса им. Хааса.

По мнению кадровых агентств, затраты на МВA окупаются в течение одного-двух лет: например, в Санкт-Петербурге зарплата управленца, имеющего диплом МВA, выше на $500-1000. А наиболее активный карьерный рост происходит у менеджеров среднего звена. Ежегодное количество выпускников МВA в России - примерно 3 тыс. человек, при этом рынок сильно централизован: львиная доля (80%) приходится на Москву, 10% - на Санкт-Петербург, еще 10% - на регионы.