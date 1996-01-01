Инвестпрограмма "Приморской генерации" в 2010 г. превысит 416 млн рублей

Размер инвестиционной программы филиала "Приморская генерация" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) в 2010 г. составит 416,6 млн руб. В целом затраты на ремонт и модернизацию электростанций южного Приморья в 2010 г. составят 1,145 млрд руб. В частности, в текущем году продолжится инвестирование в техническое перевооружение и реконструкцию котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2). На электростанции будут модернизированы восемь котлоагрегатов. Кроме того, энергетики выполнят работы по модернизации турбоагрегатов N1,2 ВТЭЦ-2, турбины №8 Артемовской ТЭЦ и турбины №1 Партизанской ГРЭС.