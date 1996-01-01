Дополнительное образование на пике

По данным департамента труда США, среднестатистический американец, вступающий сейчас в ряды рабочей силы, будет не менее трех раз в течение своей трудовой деятельности менять ее вид.

В сходных обстоятельствах находятся и трудовые ресурсы европейских стран, "работа на всю жизнь" становится редкостью. Таким образом, людям необходимо развивать и приобретать универсальные знания и навыки, которые помогут устроиться на новую работу.

Такая же ситуация сегодня на рынке рабочей силы в Приморье. Как никогда в дополнительном образовании стала популярна профессиональная переподготовка специалистов с выдачей диплома государственного образца.

С 15 апреля в Академии профессионального роста ВГУЭС стартует сессионное обучение с отрывом от работы на программах дополнительного образования с выдачей документов об окончании как государственного, так и международного образца: "Финансовый директор", "МСФО: теория и практика применения", "Коммерческий директор", "Логистика", "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)", "Руководитель кадровой службы".