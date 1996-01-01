Деловой китайский протестируют

ВГУЭС стал первым российским университетом, который получил право на проведение тестирования по деловому китайскому языку.

Соответствующее соглашение было подписано первым проректором ВГУЭС Галиной МАЛЬЦЕВОЙ и Главным департаментом китайского языка - Ханбан - при правительстве КНР в Пекине. Кроме этого, стороны договорились об организации совместных мероприятий, которые будут популяризировать китайскую культуру в России.