Цена чиновничьего слова

Не в наших правилах вмешиваться в хозяйственные споры. Если только в эти споры не вмешивается власть. Там, где власть обозначает свое присутствие, можно смело говорить о публичной политике. С этой точки зрения мы можем, по меньшей мере, предположить, что с публичной политикой властей в Арсеньеве дела обстоят не лучшим образом. Во всяком случае, форма диалога, которую они иногда выбирают в общении с предпринимателями, доверия к ним не прибавляет.

История эта с солидным хвостом, и мы, откровенно говоря, смутно представляем, на что надеется обратившийся в нашу редакцию за помощью предприниматель Владимир ЯЦКОВИЧ. Несправедливость, по его словам, допущенную в отношении него, вряд ли уже возможно исправить. На наш взгляд, если и можно извлечь практическую пользу из этой истории, то только в виде назидания начинающим или только собирающимся начать свой путь в бизнесе - не верьте власти на слово, а все свои отношения с ней фиксируйте документально. К сожалению, мы по-прежнему не можем рассчитывать на доверительное партнерство с властью. На любом уровне.

Началось все еще в декабре 1999 г. На тот период времени большинство муниципальных образований края готовились к выборам глав. Не миновала предвыборная чаша и славный город Арсеньев. Серьезных соперников у действующего главы Владимира БЕСПАЛОВА тогда не было. Но, на всякий случай, кое-какие публичные мероприятия в предвыборной программе основного кандидата присутствовали. Например, посещение совместно с депутатом Госдумы Виталием ГРИШУКОВЫМ и председателем местной думы Геннадием СУРИЦЕМ новоиспеченного строительного объекта по улице Сазыкина, 18.

Собственно, ничего нового тут не возводилось - на первом этаже непригодного к эксплуатации здания проводились ремонтные работы с целью переоборудования этого помещения в оздоровительно-туристический комплекс. Работами занималась владивостокская общественная организация Многопрофильный центр патриотического воспитания "Варяг" в рамках договора аренды с КУМИ администрации города. Вышеозначенная троица ремонтом оказалась публично довольна, и даже похвалила арендаторов за благое и нужное дело. Ну а когда дело было практически доведено до конца, 1 марта администрация города неожиданно отказала "Варягу" в продлении аренды.

Урок первый: никогда не заключайте краткосрочной аренды на какие-либо муниципальные помещения, требующие значительных материальных затрат. Руководитель "Варяга" Владимир Яцкович уверяет, что у него и в мыслях не было, что их могут обмануть.

- Нам твердо обещали продлить договор аренды еще на три года, а поэтому мы, не задумываясь, вложили в ремонт и приобретение оборудования почти миллион рублей. Ну, скажите, какой нормальный человек будет заключать договор аренды сроком на 69 дней?

Ну, нормальный-то, наверно, и не станет, но в договоре аренды стоит подпись представителя "Варяга", и никаких пролонгаций в нем не предусмотрено. Самого Яцковича на тот момент в крае не было, но, наверно, нужно думать, кому ты доверяешь заключать договоры от своего имени. Хотя, согласны, трудно не поверить главе администрации, который лично уверяет тебя в том, что со стороны власти никакого подвоха не будет.

Урок второй: решение любых вопросов с властью всегда оставляйте за собой, не доверяя это право никому. Вернувшийся в Арсеньев Яцкович обнаружил, что в отремонтированном им здании уже хозяйничает его бывший исполнительный директор Лариса БЕЛОБРОВА, с которой администрация города и заключила договор о создании совместного учреждения оздоровительного типа.

- Незадолго до этого я перевел ее на должность простого администратора, и, в принципе, она никак не могла выступать от нашего имени, - утверждает Яцкович. - Но я понимаю, почему администрация заключила договор именно с ней. Мы настаивали на взаимозачетах по аренде на сумму вложенных нами инвестиций. Белоброва ничего не требовала. Она присвоила себе наше имущество и вошла в долю с администрацией в уже отремонтированном здании. С тех пор все наши попытки вернуть хотя бы те средства, которые были вложены в ремонт, заканчиваются ничем. Сначала Беспалов еще что-то обещал. Потом он отправлял нас вместе со своим заместителем разбираться к Белобровой. Как только мы приезжали, тут же накрывался стол, и вместо обсуждения ситуации мне говорили: ну чего ты к нам пристал, видишь, человек нормально работает...

Насчет застолий в "Лаванде" - так теперь называется туристическо-оздоровительный центр под руководством Ларисы Белобровой - заместитель главы города Владимир КОЧУРИН каких-либо пояснений нам не давал. Но признал, что претензии Яцковича, действительно, существуют.

- Только чушь все это! - горячо уверял нас Владимир Иванович. - Что у них там с Белобровой произошло, я не знаю, но то, что именно ей пришлось расплачиваться с рабочими за произведенные работы, это факт. Он их просто-напросто кинул. Что же касается затрат Яцковича, то мы ему неоднократно говорили: сделай нормальную сметную документацию -где и что приобреталось, по какой цене. А с потолка взять миллион -большого ума не надо. Мы ему, кстати, считали его затраты, но он с ними не согласился.

В принципе, несложно догадаться, почему Яцкович отказывается принять нарисованную городской администрацией Арсеньева сумму его затрат. Возможно, потому, она далека от реально вложенных средств. Но юридически на что-то большее он претендовать не может, хотя и пытается что-то вернуть через обращения в прокуратуру и даже к Уполномоченному по правам человека. Ремонт был начат без всякой проектно-сметной документации, под честное слово городских властей. В том, что такое слово было, сомнений нет. В противном случае Владимир Кочурин вообще не признавал бы требования какого-то Яцковича. Ну а в моральной цене руководящего слова Яцкович убедился, увы, на собственном опыте. Надеемся, что этот опыт окажется полезным для других предпринимателей.