Владивостокский филиал "Первой грузовой компании" увеличил погрузку на 44%

Владивостокский филиал ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК, дочерняя компания ОАО РЖД") в январе-феврале 2010 г. увеличил погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 44% - до 1,146 млн тонн. В том числе с начала года перевезено 816 тыс. тонн нефтеналивных грузов и 206 тыс. тонн угля. "С наступлением весны ожидается сезонный рост погрузки, в частности, прогнозируется рост объемов перевозок строительных грузов", - сообщил директор Владивостокского филиала ПГК Виктор ОСИПОВ.