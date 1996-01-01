"ЦентрОбувь" откроется во Владивостоке

Федеральные сети продолжают осваивать Дальний Восток - во Владивостоке готовятся к открытию сразу три магазина сети "ЦентрОбувь". На Дальнем Востоке магазины под этим брэндом уже работают в Якутске, Петропавловске-Камчатском и Находке.

Как стало известно "ЗР", каждый из магазинов во Владивостоке будет иметь площадь более 150 кв. м. Ассортиментный ряд составит около 1000 моделей, ценовой сегмент - средний и ниже среднего.

"Местным игрокам обувного рынка все сложнее противостоять напору федеральных сетей, - прокомментировал приход во Владивосток федеральной обувной сети один из экспертов. - Возить обувь из Китая становится все менее выгодно, поэтому одним из вариантов дальнейшего развития бизнеса является покупка франшизы. "ЦентрОбувь" предлагает довольно выгодные условия: маркетинговую поддержку на федеральных каналах, централизованные поставки, обучение персонала и успешную технологию организации торговли, а от франчайзи требуется арендованное или собственное помещение не меньше 150 кв. м, опыт организации собственного торговли и 4 млн руб. оборотных средств. По предварительным оценкам, такой бизнес может окупиться в течение 2-3-х лет".