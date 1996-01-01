Попали под декларирование

Постановление Правительства №982, вступившее в силу с 14 февраля 2010 г., значительно расширило перечень продуктов, попадающих под обязательное декларирование. Если раньше для всей парфюмерно-косметической продукции, одежды, пищевой (кроме молочной, масложировой, соковой, в отношении которой были приняты новые технические регламенты) и некоторых продуктов детского питания формой подтверждения соответствия требованиям качества была сертификация, то теперь она заменена другой формой - декларацией о соответствии.

Об этом подробно рассказали специалисты "Приморского центра сертификации" и Роспотребнадзора по Приморскому краю в ходе пресс-конференции, которая прошла на прошлой неделе. По словам специалистов центра сертификации, это решение было принято в целях упрощения схемы подтверждения качества и безопасности продуктов. Сегодня многие предприятия имеют собственную лабораторию, где проводятся испытания продукции, и те показатели, которые они получают в ходе этих исследований, вполне могут составить ту доказательную базу, которая подтвердит соответствие качества продукта нормативным требованиям. Тем самым предприятие освобождается от необходимости оплачивать эти работы независимым лабораториям. Фактически ответственность, которая при прохождении сертификации ложится на орган сертификации, при декларации переходит предприятию. К тому же при сертификации ответственный орган проводит проверку производства, что не предусмотрено при декларировании.

"Все идет к тому, - сказал на пресс-конференции представитель "Приморского центра сертификации" Александр ФЕЙГИН, - чтобы ответственность за качество продуктов на потребительском рынке перешла от государства к производителю, чтобы он почувствовал, что ему доверяют. Рынок в последние годы стабилизировался, и в основном работают те компании, которые заинтересованы в том, чтобы удержать свои позиции. Для них нет другого варианта, как выпускать качественную продукцию. Если раньше производитель отвечал только за качество, то сегодня он несет ответственность и за безопасность вплоть до уголовной".

Если вопросы безопасности продуктов регулируются по-прежнему государством, то вопросы их качества оказываются в сфере отношений между производителем, продавцом и потребителем. Собственно потребителю и предстоит сделать свой выбор, чем и определить отношение к качеству. В этой ситуации возрастает роль добровольной сертификации, считают специалисты. Впрочем, приморские производители за редким исключением и до этого постановления активно участвовали в добровольной сертификации. "Если вам в торговле предъявят добровольный сертификат на продукцию, - пояснил Александр Фейгин, - то это говорит о том, что у производителя вопросы качества находятся на первом месте".

Эти перемены, по мнению специалистов Роспотребнадзора, не снижают уровня контроля за качеством производимых продуктов. Закон ограничивает тремя годами сроки проведения плановых проверок, но остаются неплановые, которые проводятся по заявлениям потребителей. Собственно активность покупателей и становится действенным механизмом контроля за реализацией некачественной продукции.