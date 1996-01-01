Продукция "Соллерса" уйдет в Москву и Набережные Челны

Доставлять автомобили с владивостокского завода "Соллерсa" в Москву и Татарстан будет "дочка" ОАО "РЖД" ЗАО "РейлТрансАвто" (РТА), которая уже доставляет новые автомобили японского концерна Mazda из порта в бухте Троицы в центр России.

РТА рассматривает два основных маршрута перевозки новых автомобилей с завода ОАО "Соллерс" на Дальнем Востоке (ООО "Соллерс - Дальний Восток"): ст.Гайдамак - Набережные Челны и ст.Гайдамак - Москва. 2 марта РТА отправила 4 вагона с продукцией "Соллерса" по маршруту Гайдамак - Круглое поле (Набережные Челны, Татарстан). План поставок на первую декаду марта предусматривал транспортировку более чем 200 автомобилей в вагонах РТА.