Андрей ФРОЛОВ, директор Приморского филиала ОАО АКБ "РОСБАНК", партнер VI Краевой Бизнес-Премии:

- Вот уже 6 лет Экспертный совет Краевой Бизнес-Премии выбирает выдающиеся компании, а также руководителей, чья деятельность в регионе является наиболее успешной и значимой для общества. За годы работы Бизнес-Премия, организованная по инициативе Издательской компании "Золотой Рог", стала, без преувеличения, одним из наиболее ярких региональных бизнес-событий, консолидирующих бизнес, власть и общество. Сформирован и продолжает расширяться круг друзей, партнеров и, конечно, участников Премии.

Атмосферу Премии формируют высокий уровень организации всех этапов конкурса, объективность, информационная открытость и, конечно же, высочайший уровень конкуренции участников. Конкурс вошел в жизнь деловых кругов и стал доброй традицией, способствуя корпоративной открытости бизнеса и созданию делового микроклимата в Приморье.

Росбанк является партнером Премии с момента ее основания. Для нас большая честь и удовольствие быть участником этого события, видеть в числе номинантов, лауреатов и победителей наших друзей, клиентов и партнеров.

Прошедший год был во многом непростым. И в финале нынешней Премии мы увидим имена тех, кто доказал свою эффективность и стойкость в действительно сложное время. Вне всякого сомнения, в этом году мы увидим настоящую конкуренцию участников, настоящую интригу.

Всем участникам Премии я искренне желаю интересной борьбы, признания и высокой оценки достигнутых результатов, новых ярких достижений.