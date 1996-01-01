МУП "Некрополь" считает себя бизнесом

Депутаты Владивостока вновь были вынуждены вмешаться в конфликт с муниципальным предприятием "Некрополь", который, как известно, является монополистом на рынке ритуальных услуг за воротами городских кладбищ. Контрольно-счетная палата города получила отказ в доступе к проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности МУПВ "Некрополь" и обратилась за поддержкой в думу.

Как сообщила на заседании комитета заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Владивостока Вера ПОХИЛ, согласно плану работы КСП на 2010 год, в феврале КСП должна была приступить к проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУПВ "Некрополь". Однако аудитору и специалисту Контрольно-счетной палаты было отказано в доступе к проведению проверки. Директор МУПВ "Некрополь" сослался на Федеральный закон №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", потому городские ревизоры воззвали и к прокуратуре - разъяснить, вправе ли они проверить не бизнес, а то как используется муниципальное имущество.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЧЕМЕРИС уверен: график проведения проверок Контрольно-счетной палатой, согласованный с думой Владивостока и городской администрацией, должен выполняться в обязательном порядке. Поэтому по его предложению на заседании комитета представители КСП и МУПВ "Некрополь" согласовали день и время начала проверки муниципального предприятия. Но упорство руководителей МУПа, похоже, вылезет им боком.

Комитет утвердил задание по параметрам проверки, оформив официальный запрос в палату. В частности, сообщила пресс-служба думы, депутаты просят установить в ходе проверки размер уставного фонда предприятия; состав и порядок закрепления имущества, а также балансовую стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия; сумму отчислений от чистой прибыли в бюджет города за проверяемый период; объем предоставляемых населению услуг как на платной, так и на безвозмездной основе. Также депутаты просят провести анализ деятельности предприятия по следующим позициям: правильность ведения регистров бухгалтерского учета и оформления первичных документов; правильность применения кодов бюджетной классификации РФ и счетов бюджетного учета; соблюдение порядка ведения кассовых операций; соответствие данных бухгалтерской отчетности данным учетных регистров, первичных документов и инвентаризации; соответствие платы, взимаемой за услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленной стоимости таких услуг; соответствие платы, взимаемой за ритуальные услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, установленным тарифам; соблюдение порядка распоряжения и целевого использования имущества, закрепленного за предприятием; целевое использование бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание мест погребения.

Собственно говоря, владивостокские МУПы давно нуждаются в "инвентаризации", поскольку, похоже, забыли свое предназначение и давно уже путают свои бизнес-интересы и социальные услуги. Конфликт городских властей с тем же "Некрополем" начался не сегодня. Полтора года назад попытки кавалеристским наскоком решить проблему неуправляемости МУПа нынешние руководители легко отбили. Между тем состояние городских кладбищ и цена могил являются поводом для многочисленных претензий владивостокцев. Чем ближе день поминовения, тем больше беспокойства у городских властей, что на уборку территории придется вновь привлекать волонтеров.