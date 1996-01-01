"Восток-УАЗ" и "Даль-Лада" спасут Приморье от автохлама

8 марта в России стартовала госпрограмма по утилизации старых автомобилей. В ее рамках можно будет приобрести модели автомобилей, производимых в России со скидкой в 50 тысяч рублей. Сертификат на эту сумму получит автовладелец при утилизации старой машины и покупке нового автомобиля в официальных дилерских центрах.

Как сообщили в Минпромторге России, для участия в программе гражданину необходимо приехать к утилизатору на старом автомобиле или привезти его за свой счет на эвакуаторе.

Автомобиль, сдаваемый в утилизацию, должен быть произведен не позднее 1999 года и иметь разрешенную полную массу не более 3,5 тонны, находиться в собственности последнего владельца более одного года. При себе необходимо иметь полный комплект документов, подтверждающих право собственности, для последующего снятия с учета в ГИБДД.

Пресс-служба Администрации Приморского края сообщила, что Минпромторг РФ сформировал перечни дилеров и утилизаторов, участвующих в эксперименте. В Приморском крае пунктом утилизации определено ООО "Дальметалл", который находится во Владивостоке, на территории Дальзавода (тел. (4232) 79-01-93).

В число официальных дилеров, у которых можно приобрести новую машину российского производства со скидкой, вошли: ООО "Восток-УАЗ" (Владивосток, ул. Енисейская, 23а), где продаются автомобили Ssang Young, ISUZU, ГАЗ, УАЗ, а также официальный дилер LADA ОАО "Даль-Лада" (Владивосток, ул. Стрелочная, 2а).

Программа будет действовать по 1 ноября 2010 г. Минпромторг РФ рассчитывает, что с помощью этой программы удастся стимулировать продажи около 200 тыс. новых авто по всей России.