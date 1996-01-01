Специалисты рабочих профессий по-прежнему в цене

Проще всего сегодня найти работу каменщикам, штукатурам и бетонщикам. Таковы данные мониторинга востребованных специальностей за 2009 г., проведенного специалистами краевой службы занятости населения.

Согласно исследованию, сегодня большая часть предложений работодателей приходится именно на вакансии рабочих строительных специальностей.

Так, например, на 45 каменщиков, состоящих на учете, в наличии более 2 700 вакансий, на 2 бетонщиков - свыше 2 400 предложений работодателей. Также в крае ощущается острая нехватка таких специалистов, как арматурщик, маляр, плотник, штукатур. Помимо этого, наблюдается потребность в водителях автомобилей, медицинских сестрах, рисоводах и земледелах.

Между тем мониторинг обращаемости выпускников в службу занятости показал, что регистрируемый рынок труда сегодня перенасыщен бухгалтерами (на 1 303 специалиста, состоящих на учете, всего 42 вакансии), экономистами в различных областях (на 1 235 специалистов 18 вакансий), юристами, психологами, социальными работниками, секретарями, операторами связи и т.д.

В банке вакансий краевой службы занятости 40 247 предложений от различных работодателей. Более половины вакансий сосредоточены во Владивостоке. Ознакомиться с ними можно на сайтах www.truvsem.ru и www.zanprim.ru.