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"Дальагро" соберет участников со всей России
Приморье готовится к 14-й специализированной выставке-продаже "Дальагро. Продовольствие", которая пройдет во Владивостоке 14-16 апреля. Ожидается, что участие в выставке примут порядка 100 предприятий.
В настоящий момент ведутся переговоры с представителями компаний, которым интересна выставка. Подали заявки на участие и зарезервировали стенды, где будет выставлена продукция, 27 предприятий и организаций. Среди них есть французские и китайские компании, предприятия Хабаровского края, Оренбургской области, Магадана, Чебоксар, Белогорска, Иркутска.
Разработана деловая программа, определены темы семинаров и круглых столов. Специалисты обсудят вопросы развития предпринимательства в Приморье, взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса с торговыми сетями, реализацию федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". Темами семинаров станут "Актуальные проблемы безопасности продовольственного сырья и продуктов питания", "Опыт и перспективы садоводства в Приморском крае". Садоводов также заинтересует специальная экспозиция "Питомник и плодово-ягодный сад".
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, традиционно на выставке будут представлены продукты питания, корма и кормовые добавки для животных и птиц, ветеринарные и биопрепараты, удобрения и средства защиты растений, семена и саженцы, посадочные и посевные машины (сеялки, картофелесажалки), поливочная и мелиоративная техника, оборудование для переработки, хранения и транспортировки сельхозпродукции.
Напомним, в числе организаторов выставки-ярмарки - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, ООО "Дальэкспоцентр". С 2005 года мероприятие проходит под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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