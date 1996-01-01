Улучшение экономической ситуации принесет с собой рост текучести кадров

Кризис принес сразу несколько положительных трендов на рынок труда. Среди них - повышение работоспособности персонала и уменьшение числа людей, часто меняющих работу. Об этом говорят результаты исследований, проведенных международным агентством по подбору персонала Kelly Services в том числе и во Владивостоке.

"Традиционный вопрос, позволяющий проследить частоту смены места работы, показал, что люди действительно стали "держаться" за свои рабочие места, - комментирует результаты исследований региональный менеджер Kelly Services на Дальнем Востоке Татьяна ДОБРОВА. - В сравнении с результатами 2007 г. сильно сократилось количество так называемых "джоб хопперов" - людей часто меняющих место работы. Интересно, что наибольший рост лояльности продемонстрировала группа респондентов, занятых на последнем месте работы от 2 до 5 лет, - именно на их решение о смене работодателя кризис повлиял сильнее всего.

На вопрос о предпочтительном месте работы 69% участников опроса отметили зарубежные компании, которые в представлении большинства ассоциируются со стабильной и хорошо оплачиваемой работой".

В то же время, по словам Татьяны Добровой, опросы показывают, что благодаря кризису резко сократилось количество людей, работавших "в полсилы". Что касается наиболее популярных отраслей, то по-прежнему в лидерах оказались нефтегазовая промышленность и энергетика, искусство, масс-медиа, туризм и структуры государственного управления.

Наиболее сбалансированными оказались сфера услуг, машиностроение и химическая промышленность. Наименее популярными среди опрошенных стали ИТ и телеком, товары народного потребления (производство и продажа) и розничная торговля.

Но с улучшением экономической ситуации меняется расклад и на рынке труда. "Уже сейчас 2/3 опрошенных "белых воротничков" заинтересованы в приобретении новой работы, и эта цифра растет. Действительно, в условиях ограниченного предложения новой работы, у большинства людей была задача "досидеть" на текущем месте работы, но уже этой весной мы ожидаем рост текучести персонала. Исследования продемонстрировали массовое явление, характеризующее кризисный рынок труда - "отложенную демотивацию", - когда работники, в случае если они найдут более интересное предложение, предпочтут покинуть своего нынешнего работодателя, несмотря на относительную экономическую нестабильность", - говорит Татьяна Доброва.