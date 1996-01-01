Порт Посьет хочет привлечь 150 млн руб. не более чем под 12%

ОАО "Торговый порт Посьет" планирует привлечь очередные 150 млн руб. на продолжение модернизации. Как сообщалось ранее, в ноябре 2009 г. Транскредитбанк стал победителем конкурса на открытие порту кредитной линии в размере 150 млн руб., предложив условия из расчета 13% годовых. На этот раз порт рассчитывает на процентную ставку не более 12%.