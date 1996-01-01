ДВЖД с начала года увеличила погрузку контейнеров на 51%

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-феврале 2010 г. увеличила погрузку контейнеров на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - до 19,4 тыс. единиц, говорится в сообщении службы по связям с общественностью филиала. В том числе, погрузка крупнотоннажных контейнеров выросла на 58% - до 17,4 тыс. единиц.