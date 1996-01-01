Реорганизуйтесь правильно

ФНС России утвердила порядок снятия с учета и постановки на учет в налоговых органах организаций в связи с реорганизацией. Они приведены в приказе от 30.11.2004 № САЭ-3-09/141@.

В документе напоминается, что в случае принятия решения о реорганизации организация должна в течение трех дней сообщить об этом в налоговый орган по месту своего нахождения. Сообщение можно направить по рекомендуемой форме № С-09-4 "Сообщение о реорганизации юридического лица", утвержденной приказом МНС России от 02.04.2004 № САЭ-3-09/255@.

Государственная регистрация таких организаций производится путем внесения записей в ЕГРЮЛ. Если организация происходит в форме слияния, разделения и преобразования, ИНН организации при снятии ее с учета признается недействительным. ИНН организации, реорганизуемой в форме выделения и присоединения, не изменяется. При этом выделившейся организации присваивается новый ИНН, а ИНН присоединяемой организации признается недействительным.