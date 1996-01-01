МПР спускает полномочия агентствам

Министерство природных ресурсов издало приказ о передаче полномочий по лицензированию объектов недропользования своим территориальным агентствам.

То, что территориальные органы МПР вновь получают право выдавать без дополнительного согласования с Москвой, которое, как правило, затягивалось на долгие месяцы, а порой и годы, стоит расценивать как благоприятную новость. Порядок, заведенный бывшим министром Виталием АРТЮХОВЫМ, неоднократно подвергался критике как со стороны получателей лицензии, так и региональных комитетов по природопользованию. Он фактически тормозил работу целой отрасли. С этим надо было что-то делать. Правда, и новому правительству понадобился год, чтобы наконец изменить ситуацию.

Как прокомментировали "ЗР" данное решение министерства в Агентстве по недропользованию по Приморскому краю, это, безусловно, позитивный момент. Он позволит сократить время на процедуру получения лицензии до 75 дней.

Правда, за последнее время, отметили в агентстве, приморские недропользователи не страдали от долгих ожиданий, так как серьезных конкурсов на разработку полезных ископаемых здесь не проводилось. В основном спросом пользовались общераспространенные полезные ископаемые, используемые в строительстве. А лицензии на них по Закону "О недрах" выдают региональные власти.

Сейчас Москва оставила за собой право лишь на выдачу лицензий на месторождения углеводородного сырья и золота, и то, если его запасы превышают 50 тонн, а таковых в Приморье пока не найдено.