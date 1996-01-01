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"Трансаэро" направит во Владивосток Boeing-777
Авиакомпания "Трансаэро" в середине июня планирует начать выполнение рейсов из Москвы во Владивосток на широкофюзеляжном дальнемагистральном Boeing-777, крупнейшем в мире двухмоторном пассажирском самолете.
Сейчас "Трансаэро" является единственным российским перевозчиком, эксплуатирующим этот самолет (в парке авиакомпании 3 Boeing-777). В начале 2000-х аналогичные самолеты имелись у "Аэрофлота", однако национальный перевозчик отказался от них в пользу Boeing-767.
По сведениям "ЗР", "Трансаэро" готова была запустить 777-й во Владивосток намного ранее, но технические параметры дорожки в местном аэропорту не позволяли принимать лайнеры такого типа. В ближайшее время вопрос будет решен, и аэропорт получит допуск.
Напомним, что с 1 апреля 2009 г. международный аэропорт Владивосток получил право принимать Global Express, А300-600, А330 и его модификации. С 15 мая "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных рейсов Москва - Владивосток на А-330, а с 19 мая такой же лайнер приняла в свой авиапарк вторая базовая компания аэропорта - "Владивосток Авиа".
Отметим, что "Трансаэро" на днях подписала с Росавиацией договор о субсидированных перевозках жителей Дальнего Востока по 12 направлениям: Анадырь - Москва, Благовещенск - Москва, Владивосток - Москва, Магадан - Москва, Петропавловск-Камчатский - Москва, Хабаровск - Москва, Южно- Сахалинск - Москва, Якутск - Москва, Владивосток - Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург, Хабаровск - Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск - Санкт-Петербург.
Таким образом, в расписании "Трансаэро" будет на пять дальневосточных маршрутов больше, чем в прошлом году.
"Трансаэро" будет выполнять свои дальневосточные рейсы на воздушных судах Ту-214, Boeing-767, Boeing-777 и Boeing-747. Билеты "Трансаэро" для жителей Дальнего Востока поступили в продажу с 6 марта. Перевозки дальневосточников по субсидированным тарифам будут осуществляться с 1 апреля по 31 октября. В 2009 г. рейсами "Трансаэро" на семи дальневосточных направлениях в рамках этой программы было перевезено более 53,6 тыс. человек.
Тем временем ОАО "Владивосток Авиа" в январе 2010 г. увеличило перевозку пассажиров на 17,4% по сравнению с показателем января 2009 г. - до 82,147 тыс. человек. Пассажирооборот вырос на 32,8% - до 308,4 млн пассажиро-километров.
В сообщении пресс-службы авиакомпании отмечается, что в январе 2010 г. наблюдался значительный рост показателей, связанных с внутрироссийскими пассажирскими перевозками и перевозками грузов и почты.
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